Die abgelaufene Spielzeit hinterlässt beim Verein trotz des unglücklichen Endes tiefe Emotionen und großen Stolz, da die erbrachte Leistung die gesamte Gemeinschaft zusammengeschweißt hat. „Wir sind sehr zufrieden mit der Saison, die wir mit der Aufstiegsrelegation – leider nicht erfolgreich – abschließen konnten. Somit war es seit zehn Jahren die erfolgreichste Saison, worauf wir stolz sein können. Wir haben in Bermaringen ein super Spiel gezeigt gegen den TSV Blaustein, aber es sollte nicht sein. Auf diesem Wege auch noch mal danke an die Unterstützung vom gefühlt ganzen Dorf und unseren Familien und Freunden. Das war sehr schön zu sehen, wie viele Menschen hinter uns standen“, sagt Alexander Eckle gegenüber FuPa.

Die Grundlagen für diesen Erfolg wurden im täglichen Trainingsbetrieb gelegt, auch wenn die nötige Konstanz manchmal fehlte: „Wir hatten über die ganze Saison hinweg eine super Trainingsbeteiligung, das Trainerteam und die Abteilungsleitung investieren sehr viel, dass es uns an nichts fehlt und wir uns sportlich weiterentwickeln können. Aufgrund unserer Inkonstanz in manchen Phasen haben wir leider wichtige Punkte liegen lassen, um noch mehr zu erreichen.“

Die Weiterentwicklung des gesamten Kollektivs im Fokus

Anstatt einzelne Akteure für den sportlichen Höhenflug verantwortlich zu machen, betont der Spieler die mannschaftliche Geschlossenheit als Schlüssel zum Erfolg. „Ich denke, hier einen Spieler herauszuheben, wäre nicht der richtige Ansatz. Wir haben viele Tore geschossen, auf viele Schultern verteilt. Wir haben gemeinschaftlich verteidigt. Fußball ist ein Mannschaftssport und deswegen zählt es, sich weiter als Team weiterzuentwickeln“, erklärt Alexander Eckle.

Der ungebändigte Wille für einen neuen Angriff an der Spitze

Das schmerzhafte Verpassen des Aufstiegs in der Relegation ist im Umfeld noch immer spürbar, dient den Spielern jedoch gleichzeitig als großer Antrieb für die nahe Zukunft. „Der Stachel der verlorenen Relegation sitzt noch tief, wenn man immer wieder an das Spiel denkt. Es muss weitergehen und wir wollen weiterhin angreifen und vorne dabei sein“, unterstreicht Alexander Eckle die sportliche Zielsetzung der Mannschaft.

Eine ausgeglichene Liga macht Prognosen unmöglich

Der Kampf um die Meisterschaft in der kommenden Spielzeit verspricht Spannung, da die Konkurrenz dicht beieinanderliegt und Vorhersagen erschwert. „Schwierig zu sagen, weil die Liga jetzt schon mehrere Jahre sehr ausgeglichen ist. Es kommt ein wenig aufs Momentum an, aber auch darauf, wie man bezüglich Ausfällen durch die Saison kommt“, analysiert Alexander Eckle die Situation.

Konstanz auf der Trainerbank und Abschiede langjähriger Stützen

In personeller Hinsicht setzt der Verein auf Kontinuität an den entscheidenden Positionen, muss jedoch auch das Karriereende verdienter Akteure verkraften. „Das Wichtigste zuerst: Das Trainerteam bleibt gleich und unverändert, was uns alle freut“, berichtet Alexander Eckle. Gleichzeitig verändern sich die Strukturen im Kader: Daniel Reichelt (wird neuer Torwart-Trainer) und Manuel Dürr beenden nach vielen Jahren beim TSV ihre Karriere. "Danke euch für alles und ihr werdet dem TSV sicher erhalten bleiben.“ Zudem verlässt eine weitere Kraft den Klub: Tom Späth zieht es zum FC Neenstetten.

Frisches Blut für die neuen sportlichen Herausforderungen

Um die entstandenen Lücken zu schließen und die Qualität zu sichern, kann der Verein bereits mehrere Neuzugänge in den eigenen Reihen willkommen heißen. Ediz Özer (Türkspor Neu-Ulm), Colin Jähler (JFL Langenau) und Nico Möhrke (TSV Altheim/Alb) werden den TSV zur neuen Saison verstärken. "Wir freuen uns auf euch“, sagt Alexander Eckle über die Verstärkungen.

Sommerfest und Trainingslager als Höhepunkte der Vorbereitung

Die Wochen vor dem Saisonstart sind straff durchgeplant und bieten eine gelungene Mischung aus intensiver Arbeit und traditionellem Vereinsleben. „Am 11. Juli steigt unser TSV Bernstadt Fußball-Sommerfest mit Testspielen und einigen anderen Programmpunkten. Ende Juli geht es wieder für mehrere Tage ins Allgäu für unser alljährliches Trainingslager“, blickt Alexander Eckle voraus.

Moderne Infrastruktur und ein klares Wort gegen das Zeitspiel

Auch abseits des Rasens investiert der Verein kräftig in die Zukunft, was die Bedingungen vor Ort erheblich aufwertet. „Unser Kunstrasen ist fertig und war im Winter bereits eine super Alternative in der Vorbereitung. Außerdem wird am Hauptspielfeld das Flutlicht umgerüstet“, erklärt Alexander Eckle erfreut. Abschließend äußert er sich noch zu den Regeländerungen bei der Fußball-WM und spricht sich deutlich für ein faires Spiel aus: „Ja, das Eindämmen des ewig praktizierten Zeitspiels finde ich gut. Das ist unsportlich und sollte einfach bestraft werden, sofern es ausufert.“