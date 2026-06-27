Der Stabilitätsanker bleibt: Marino verlängert beim FSV Schöningen

Der FSV Schöningen kann auch in der kommenden Spielzeit auf Luca Marino bauen. Der 26-Jährige hat seinen Vertrag verlängert und wird dem Regionalligisten weiterhin erhalten bleiben.

Marino war erst im vergangenen Sommer nach Schöningen gewechselt, etablierte sich jedoch schnell als wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Dank seiner Flexibilität kam er sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz und überzeugte mit seiner Zweikampfstärke sowie seiner mannschaftsdienlichen Spielweise.

Obwohl ihn eine Verletzung gegen Ende der Saison ausbremste, sammelte Marino zahlreiche Einsatzminuten und setzte auch im Offensivspiel Akzente. Mit fünf Torbeteiligungen unterstrich er, dass er nicht nur defensiv Stabilität verleiht, sondern sich auch regelmäßig in das Angriffsspiel einschaltet.