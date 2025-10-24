Der SSV Weilerswist vor heißem Herbstfinale - Restprogramm Hinrunde

Der Monat November hat es sportlich für den SSV Weilerswist richtig in sich. Zum Abschluss der Hinrunde wartet auf die Mannschaft ein echtes Mammutprogramm, denn gleich drei Schwergewichte der Kreisliga A Euskirchen stehen noch auf dem Spielplan. Dabei trifft der SSV sowohl auf den aktuellen Tabellenführer als auch auf den Tabellenzweiten – ein echter Härtetest zum Jahresende.

Bevor es jedoch in den anspruchsvollen November geht, steht am Sonntag, den 27. Oktober 2025, noch ein Heimspiel gegen den Ligaaufsteiger SSV Golbach an. Anstoß ist um 15:30 Uhr im heimischen Sportzentrum Weilerswist. Gegen den Aufsteiger will die Mannschaft von Trainerteam und Fans noch einmal Selbstvertrauen tanken, bevor es in die entscheidenden Partien der Hinrunde geht.

Im November wartet dann ein echter Prüfstein auf den SSV Weilerswist. Drei Spiele, drei Topgegner – das ist das anspruchsvolle Restprogramm vor der Winterpause:

02.11.2025 – Auswärtsspiel bei der SG Dahlem-Schmidtheim

Der Auftakt in den intensiven November führt den SSV zum derzeitigen Tabellenführer. Die SG Dahlem-Schmidtheim präsentiert sich in bestechender Form und wird den Weilerswistern alles abverlangen.

09.11.2025 – Heimspiel gegen den SV Sötenich

Nur eine Woche später empfängt der SSV den aktuellen Tabellenzweiten aus Sötenich. Mit der Unterstützung der heimischen Fans will man den Favoriten ärgern und wichtige Punkte im Rennen um die vorderen Plätze holen.

16.11.2025 – Auswärtsspiel beim TuS Mechernich

Zum Abschluss der Hinrunde reist der SSV nach Mechernich. Der Tabellenfünfte zählt ebenfalls zu den spielstarken Teams der Liga, was dieses Duell zum würdigen Abschluss der Vorrunde macht.

Fokus und Leidenschaft gefragt

In diesen drei Topspielen muss der SSV Weilerswist alles abrufen, um sich weiterhin im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Nur mit konsequenter Defensivarbeit, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit kann die Mannschaft die starke Hinrunde mit einem positiven Ergebnis beenden.

Lange Pause nach dem Vorrundenfinale

Nach dem Duell in Mechernich verabschiedet sich die Kreisliga A in eine rund dreieinhalbmonatige Winterpause, bevor im Frühjahr die Rückrunde startet. Für den SSV Weilerswist gilt es also, im November noch einmal alles zu geben, um mit einer optimalen Ausgangsposition in die zweite Saisonhälfte zu gehen.