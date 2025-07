Der SSV Weilerswist startet ambitioniert in die neue Spielzeit

Nur wenige Wochen nach dem Abschluss der Saison 2024/25 richten sich beim SSV Weilerswist bereits wieder alle Augen nach vorn: Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2025/26 läuft auf Hochtouren. Cheftrainer Frederik Ziburske und Co-Trainer Oguzhan Erkaya laden am Dienstag, den 1. Juli 2025, zum offiziellen Trainingsauftakt ins heimische Sportzentrum.

Außerdem testet der SSV fünfmal im heimischen Sportzentrum in Weilerswist:

In der Vorbereitung legt das Trainerteam großen Wert auf Intensität und Kontinuität: Trainiert wird bis zu dreimal pro Woche – jeweils dienstags, donnerstags und freitags. In der Woche vom 6. bis 11. Juli stehen sogar vier Einheiten auf dem Programm, ergänzt um einen Trainingssonntag.

13.07. (15:00 Uhr): vs. Ahrweiler BC U23

20.07. (13:00 Uhr): vs. VfL Meckenheim

27.07. (15:00 Uhr): vs. VfL Rheinbach II

03.08. (15:00 Uhr): vs. BC Oberzier

10.08. (15:00 Uhr): vs. SF Wüschheim-Büllesheim

Am 17. August steigt die erste Runde im Kreispokal, ehe eine Woche später – am 24. August – die Liga offiziell startet. Gegner und Spielorte stehen aktuell noch aus.

Kader mit Perspektive: Neuzugänge und Abgänge im Überblick

Einige Spieler haben den Verein verlassen. Bereits zur Winterpause zog es Julius Waldeier und Ismail Khaled weg. Kevin Hass beendete seine aktive Laufbahn, Devran Yazgi und Enis Vatovci wechselten zum ETSC. Auch Matfei Slinkov, Maik Morgen ( Ziele unbekannt ) sowie Albin Kryeziu (TuS Vernich) schlagen neue Wege ein.

Dem gegenüber stehen zahlreiche vielversprechende Neuzugänge:

Stefan Pessara (TuS Chlodwig Zülpich II) kommt als erfahrener Keeper und wird sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft seine Einsatzzeiten bekommen.

Aus der eigenen U19 steigen die frischgebackenen Sonderliga-Kreismeister Max Becker, Artem Azarko (beide Abwehr) sowie Joel Mahrhold (Mittelfeld) in den Seniorenbereich auf. Wobei Max Becker in der abgelaufenen Saison schon Kreisliga A Luft in der ersten Mannschaft schnuppern durfte.

Dennis Besirovic (SG Westerburg, Rheinlandliga) gilt als Königstransfer: Der zentrale Mittelfeldspieler der sowohl auf der Sechser als auch auf der Achter Position eingesetzt werden kann, bringt Erfahrung und Stabilität für die Zentrale mit.

Firat Bagkan vom (VfL Meckenheim) bringt als Allrounder Flexibilität und Offensivdrang mit – ein Spieler, auf den Ziburske besonders große Stücke hält.

Mit Jan Schreiter (TuS Chlodwig Zülpich III) und Luis Kampermann (SpVg Blatzheim-Brüggen-Kerpen) stehen zudem zwei hoffnungsvolle Talente in den Startlöchern – die nach finaler Klärung der Wechselmodalitäten, als Entwicklungsspieler etwas Geduld mit bringen müssen, aber soviel Einsatzzeiten von Trainer Frederik Ziburske bekommen wie möglich ist.

Durch die dazu kommenden Nachwuchsspieler und den schon im Einsatz befindlichen Nachwuchsspieler wird die Mannschaft des SSV Weilerswist nocheinmal verjüngt. Was sicher Wegweisend für die Zukunft ist.

Als Erfreulich anzusehen ist das alle Leistungsträger der Vorsaison gehalten werden konnten – ein klares Zeichen der Kontinuität und ein starkes Fundament für die neue Spielzeit.

Personalsituation und Ausfälle

Verzichten muss der SSV zu Beginn der Vorbereitung auf Bastian Schmitz, der weiterhin verletzungsbedingt ausfällt. Auch Patrick Hinsch befindet sich nach seiner langwierigen Verletzung noch im Reha-Training – eine Rückkehr ist frühestens zur Rückrunde realistisch.

Verlässliches Trainer- und Funktionsteam bleibt an Bord

Ein starkes Signal setzte die Vereinsführung bereits im Winter: Trotz sportlicher Durststrecke wurde das Trainerduo Ziburske/Erkaya für ein weiteres Jahr bestätigt. Auch Torwarttrainer und sportlicher Leiter Thomas Broszeit bleibt fester Bestandteil des Staffs.

Ein besonderes Lob verdient Mannschaftsbetreuer Marian Stanienda, der sich nicht nur um sämtliche Belange der Spieler kümmert, sondern während der Sommerpause die Kabine zum Wohle der Spieler neu gestaltete Desweiteren wurde Marian im Rahmen des Kreispokalfinales für sein langjähriges Engagement vom DFB ausgezeichnet.

Unverzichtbar bleibt außerdem Physiotherapeutin Miriam Houben, die mit ihrer Expertise dafür sorgt, dass muskuläre Probleme und Blessuren schnell der Vergangenheit angehören.

Kaderübersicht 2025/26

Tor:

1 Daniel Arndt

22 Stefan Pessara

Abwehr:

2 Max Becker

4 Artem Azarko

5 Kai Karamouzas

17 Solehi Salohidin

20 Marius Hammes

Mittelfeld:

3 Bastian Schmitz (verletzt)

6 Robin Maximilian Berk

7 Stefan Silva-Santos

8 Björn Büscher

12 Maxim Zajcev

13 Sven Stanienda

15 Joel Mahrhold

18 Felix Kortholt

21 Firat Bagkan

25 Dennis Besirovic

Angriff:

9 Jan Schreiter

10 Mike Nandzik

11 Patrick Hinsch (Aufbautraining)

14 Luis Kampermann

16 Daouda Coulibaly

19 Ricardo Melder

Saisonziel: „Platz 1 bis 3 ist realistisch“

Cheftrainer Frederik Ziburske gibt sich zum Start der Vorbereitung selbstbewusst:

„Platz 1 bis 3 sollte und müsste es schon sein.“

Mit einem ausgewogenen Mix aus jungen Talenten, erfahrenen Spielern und einem bewährten Trainerstab blickt der SSV Weilerswist mit großer Motivation in die neue Saison. Die Weichen für eine erfolgreiche Spielzeit 2025/26 sind gestellt.