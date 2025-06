Der SSV Weilerswist setzt die Erfolgsserie gegen den TSV Schönau fort

Am heutigen Sonntagnachmittag empfing der SSV Weilerswist den TSV Schönau im heimischen Sportzentrum. Die große Frage vor dem Spiel: Würde es den Gästen gelingen, die beeindruckende Serie des SSV zu stoppen?

Die Antwort gaben die Gastgeber von der ersten Minute an – und das unmissverständlich.

Weilerswist begann hochkonzentriert und mit viel Druck nach vorne. Der TSV Schönau wirkte in der Anfangsphase vor allem darauf bedacht, defensiv stabil zu stehen. Doch der SSV erspielte sich früh erste Möglichkeiten – einzig Gästetorhüter Thomas Duell verhinderte mit mehreren Glanzparaden eine frühe Führung. Immer wieder war der starke Schlussmann zur Stelle und brachte die Offensivakteure der Gastgeber schier zur Verzweiflung. So ging es trotz klarer Überlegenheit torlos in die Halbzeitpause.