Der SSV Weilerswist schlägt im Derby die Sportfreunde D-H-O klar

Der SSV Weilerswist bleibt die Derby-Macht der Kreisliga A Euskirchen! Am heutigen Sonntag feierte die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske im heimischen Sportzentrum einen verdienten 5:2-Heimsieg gegen die Sportfreunde D-H-O und entschied damit bereits das zweite Derby in Folge – insgesamt sogar das dritte der laufenden Saison – für sich.

Ein langer Ball hinter die zu hoch stehende Weilerswister Abwehr wurde von Max Becker unglücklich verlängert. Youssef Khabbaz nutzte die Gelegenheit, setzte sich durch und traf mit seinem zweiten Saisontor zum 0:1. SSV-Keeper Daniel Arndt war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Von Beginn an übernahm der SSV die Kontrolle über das Spiel, doch die Gäste aus D-H-O präsentierten sich keineswegs wie ein Tabellenletzter. Mit engagierter Zweikampfführung und kompakter Defensive machten sie es dem Favoriten schwer. So kam es, dass der Außenseiter in der 27. Minute sogar in Führung ging:

Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später, in der 31. Minute, nutzte SSV-Abwehrlegende Kai Karamouzas eine unübersichtliche Situation im Strafraum und drückte den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie.

Nach dem frühen Wechsel von Robin Maximilian Berk für Maxim Zajcev (34.) blieb das Spiel bis zur Pause offen. Mit einem 1:1 ging es in die Kabinen.

Ziburskes Umstellungen fruchten – SSV dreht auf

Zur zweiten Halbzeit brachte Ziburske Felix Kortholt für Marius Hammes, ein Wechsel, der sich schnell bezahlt machte. In der 54. Minute eroberte der SSV den Ball im Mittelfeld, Kortholt setzte sich über links stark durch, legte überlegt quer – und Firat Bagkan schob zum 2:1 ein.

Nur drei Minuten später schwächten sich die Gäste selbst: Nach einem überharten Einsteigen gegen Keeper Arndt sah Weal Hassan die rote Karte (57.). In Unterzahl schwanden bei D-H-O zusehends die Kräfte.

In der 76. Minute sorgte dann Robin Maximilian Berk mit einem sehenswerten Lupfer über den herauseilenden Keeper Jdema für die Vorentscheidung – 3:1.

Doch der SSV hatte noch nicht genug:

81. Minute: Felix Kortholt umkurvte nach starkem Steckpass den Torwart und erhöhte auf 4:1.

83. Minute: Nach Flanke von Sven Stanienda nickte Daouda Coulibaly zum 5:1 ein.

Erst kurz vor Schluss gelang den Sportfreunden etwas Ergebniskosmetik: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Sefer Hoxhaj den fälligen Elfmeter souverän zum 5:2-Endstand (90.).

Fazit

Ein am Ende auch in der Höhe verdienter Sieg des SSV Weilerswist. Während die erste Halbzeit ausgeglichen verlief, war die Partie nach dem Platzverweis und zunehmender Erschöpfung der Gäste in Halbzeit zwei eine klare Angelegenheit für den Gastgeber.

Mit diesem Erfolg bleibt der SSV nicht nur in den Derbys ungeschlagen, sondern hat in den bisherigen neun Saisonspielen alle drei Lokalduelle (gegen Lommersum, Vernich und D-H-O) für sich entschieden.

Wermutstropfen: Verletzung von Dennis Besirovic

Überschattet wird die Derby-Freude von einer bitteren Nachricht: Dennis Besirovic hat sich im Derby gegen Vernich eine Verletzung am hinteren Kreuzband zugezogen und wird dem SSV mehrere Monate fehlen.

Gute Besserung, Dennis – Kopf hoch!

Aufstellungen

SSV Weilerswist:

Daniel Arndt – Kai Karamouzas (77. Artem Azarko), Stefan Silva-Santos, Mike Nandzik, Maxim Zajcev (31. Robin Maximilian Berk), Sven Stanienda (81. Ricardo Melder), Luis Kampermann (70. Daouda Coulibaly), Max Becker, Solehi Salohidin, Marius Hammes (46. Felix Kortholt), Firat Bagkan

Trainer: Frederik Ziburske

Sportfreunde D-H-O:

Jamey Jdema – Sefer Hoxhaj, Weal Hassan, Aziz Neziri (81. Adrian Hajdini), Niklas Wesling (65. Eren Catak), Floridon Patusha, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev (84. Tobias Ratmann), Youssef Khabbaz, Kadiata Mbaya Mudiangombe (54. Salah Kacem), Maciej Wojnowski

Trainer: Rene Urbach