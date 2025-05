Der SSV Weilerswist reist zum Nachholspiel nach Hellenthal

Am Freitag Abend findet in Hellenthal das Nachholspiel zwischen den Gastgebern der SG Hellenthal und dem SSV Weilerswist statt. Dieses Spiel wurde seiner Zeit nach 37 gespielten Minuten abgebrochen, die Gründe dürften hinlänglich Bekannt sein.

Die Gastgeber aus Hellenthal kommen nicht ganz so erfolgreich aus den letzten 5 Liga Spielen. Gewann man doch nur eins der letzten 5 Spiele, dazu spielte man zweimal Unentschieden, und zweimal verlies man als Verlierer den Platz. Somit liegt man zur Zeit mit 23 Punkten auf Tabellenplatz 13, und steckt mitten im Abstiegskampf.

Somit darf man sicher den SSV Weilerswist in diesem Spiel als Favorit benennen.

Zu erwähnen gilt es noch. Die Gastgeber haben kurzfristig den Spielort diese Nachholspiels geändert. So wird nicht wie zunächst geplant auf dem Kunstrasenplatz in Sieberath gespielt, sondern auf dem Rasenplatz » Im Flachsland « in Hellenthal. Der Anstoß findet unverändert um 19:00 Uhr statt.

Die Partie am Freitag Abend wird geleitet vom Unparteischen Matthias Axler, der von seinen beiden Assistenten Tim Kreuser, und Lukas Geitebrügge assistiert wird. Dem Schiedsrichterteam wünschen Wir ein gutes und faires Spiel.