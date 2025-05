Der SSV Weilerswist reist zum Gemeindederby nach D-H-O

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Am kommenden Sonntag ist der SSV Weilerswist zu Gast bei D-H-O.

In den letzten 6 Liga Spielen gingen die Weilerswister 4 mal als Sieger vom Platz, D-H-O hingegen konnte den Vergleich beider Teams 2 mal für Sich entscheiden. Derzeit rangiert der Gastgeber D-H-O mit 41 Zählern auf der Habenseite auf Tabellenplatz 3. Die Gäste aus Weilerswist liegen mit derzeit 34 Punkten auf Tabellenplatz 8. Allerdings das muss man immer im Hinterkopf behalten, das der SSV noch zwei Nachholspiele zu absolvieren haben.

Legt man die letzten Liga Spiele zu Grunde geht der SSV Weilerswist leicht favorisiert in diese Partie.

Das Spiel am Sonntag wird vom Unparteischen Antonella Muscas geleitet. Dem Unparteischen wünschen Wir ein gutes und vorallem faires Spiel.

Noch etwas zu dem Nachholspiel des SSV Weilerswist gegen die SG Hellenthal. Nach einigem Hin und Her steht der Termin nun fest. Das Nacholspiel SG Hellenthal gegen den SSV Weilerswist findet am Freitag, den 23.05.2025 um 19:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Sieberath statt.