Der SSV Weilerswist reist in die Eifel zur SG Hellenthal

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Die Gäste aus Weilerswist reisen mit breiter Brust nach Hellenthal. Hat man doch die ersten beiden Spiel der Rückrunde erfolgreich für sich entscheiden können. Darunter das perstischträchtige Gemeindederby gegen den SSV Eintracht Lommersum in Lommersum, so wie vergangenen Sonntag der 5:1 Heimsieg gegen den SC Roitzheim.

Am Sonntag gastiert der SSV Weilerswist bei der SG Hellenthal.

Die SG Hellenthal rangiert zur Zeit mit 15 Zählern auf Tabellenplatz 12. Die Gäste haben durch die zwei Siege zu Beginn der Rückrunde in der Tabelle Boden Gut machen können. Man verbessert sich mit nun mehr 22 Punkten von Tabellenplatz 10 auf Tabellenplatz 8. Wobei man sagen muss da ist bei der derzeitigen Tendenz beim Tabellen 8 sicher noch Luft nach Oben.

Im direkten Vergleich beider Mannschaften haben die Gäste aus Weilerswist auch die Nase vorn. Spielte man 14 x im direkten Vergleich gegeneinander, so gingen die Weilerswister 8 x als Sieger vom Platz, die SG Hellenthal war 3 x erfolgreich, dagegen stehen dann noch 3 Remis. In dieser Statistik sind auch die Spiele berücksichtigt in der die SG Hellenthal noch als SpVgg Ländchen - Sieberath spielte.

So kann man sicher konstatieren das die Ziburske Elf am Sonntag als Favorit ins Spiel geht. Zu mal die Gäste mit dem 5 besten Torjäger der Liga, Felix Kortholt (12 Saisontreffer) anreist, und die Gastgeber die SG Hellenthal die 3 schlechteste Abwehr ( mit 45 Gegentreffer ) der Liga haben. Nur 2 Vereine haben bisher mehr Gegentore kassiert als die SG Hellenthal, das sind der Tabellenvorletzter der SC Roitzheim mit 66 Gegentreffer, und Tabellenschlußlicht TB-SV Füssenich-Geich mit 48 Gegentreffer. Aber Tabellen und Statistiken sind sicher nur Momentaufnahmen, am Ende zählen die 90 Minuten auf dem Platz.

Das Hinspiel im Sportzentrum an der Erft in Weilerswist endete seiner Zeit mit einem torreichen 3:3 Remis.

Das Spiel am Sonntag wird geleitet vom Unparteischen Tim Kreuser. Anpiff der Partie ist um 15:00 Uhr in Hellenthal auf dem Kunstrasenplatz in Sieberath, Sieberath 17 - 53940 Hellenthal