Der SSV Weilerswist reist am Wochenende zum TB-SV Füssenich-Geich

Die Gäste aus Weilerswist kommen mit einem 3:1 Heimerfolg am vergangenen Sonntag gegen den TuS Dom-Esch zur Jülicher Str. nach Füssenich. Die Gäste aus Weilerswist belegen in der aktuellen Tabelle mit 28 Punkten Platz 8. Zu beachten gilt es das die Gäste noch 2 Nachholspiel zu absolvieren haben. Mit einem Sieg am Sonntag in Füssenich könnte man sicher etwas entspannter die restlichen Liga Aufgaben angehen. Bei den 3 bisherigen Liga Aufeinandertreffen gingen die Gäste aus Weilerswist immer als Sieger vom Platz. Das Hinspiel in Weilerswist konnte der SSV mit 2:0 Toren für sich entscheiden.

So darf man sicher den SSV Weilerswist für das Spiel am kommenden Sonntag als Favorit benennen. Alles ausser 3 Punkte für die Weilerswister wäre sicher eine Überraschung.