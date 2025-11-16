Der SSV Weilerswist gewinnt mit 2:3 beim TuS Mechernich

Im letzten Spiel vor der langen Winterpause setzte sich der SSV Weilerswist auswärts beim TuS Mechernich mit 3:2 durch und überwintert damit auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz – in Schlagdistanz zur Ligaspitze.

Der SSV kombinierte sicher, passte sich stark an das kleine Spielfeld an und kontrollierte das Zentrum.

Die Gäste aus Weilerswist fanden direkt gut ins Spiel und bestimmten in der Anfangsphase klar das Geschehen. Bereits in der 9. Spielminute erzielte Luis Kampermann, der von Beginn an ran durfte, die verdiente 1:0-Führung.

Mechernich wird gefährlich – Arndt in Topform

Nach rund 20 Minuten kam auch der TuS besser ins Spiel. Immer wieder suchten die Gastgeber mit langen, diagonal geschlagenen Bällen den schnellen Weg nach vorne – ein Mittel, das Weilerswist immer wieder Probleme bereitete.

In dieser Phase war es vor allem SSV-Keeper Daniel Arndt, der sein Team im Spiel hielt. Gleich mehrfach parierte er stark in Eins-gegen-Eins-Situationen und bewahrte seine Farben vor dem möglichen Ausgleich.

Elfmeter bringt das 2:0

Bei zunehmend schwierigeren Witterungsbedingungen – kalt, nass und rutschig – blieb der SSV zielstrebiger. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Robin Maximilian Berk den fälligen Elfmeter in der 24. Minute sicher zum 2:0.Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Weilerswist setzt Konter – Nandzik erhöht auf 3:0

Nach dem Seitenwechsel agierte Mechernich erneut mit vielen hohen Bällen, blieb aber zunächst ohne zwingenden Abschluss.

In der 54. Minute schlug der SSV eiskalt zu: Nach einem schnellen Umschaltmoment vollendete Mike Nandzik einen sauber ausgespielten Konter zur scheinbaren Vorentscheidung – 3:0 für Weilerswist.

Spannung bis zum Schluss – TuS kommt zurück

Doch Mechernich gab sich nicht geschlagen. Nach einem äußerst fragwürdigen Strafstoß verkürzte Jonas Hohn in der 66. Minute auf 1:3.

Nur wenig später – in der 79. Minute – traf Michael Denneborg zum 2:3-Anschluss, und plötzlich war wieder alles offen.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams operierten häufig mit langen Bällen, doch der SSV verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Fazit

Der SSV Weilerswist holt einen nicht unverdienten Auswärtssieg, auch wenn Mechernich ebenfalls mehrere Großchancen hatte. Entscheidend war am Ende die höhere Effizienz und ein starker SSV-Keeper Daniel Arndt.

Weilerswist überwintert damit auf Platz 3 – mit Sichtkontakt zur Spitze.

Der TuS Mechernich geht als Tabellensiebter in die rund dreieinhalbmonatige Winterpause.

Am 01.03.2026 geht es für beide Teams weiter:

• SSV Weilerswist reist zur SG Flamersheim-Kirchheim

• TuS Mechernich empfängt den SSV Golbach

Aufstellungen

TuS Mechernich

Maximilian Mies – Dominik Birtz, Nils Althausen, Jonas Hohn, Jens Honnef (55. Michael Denneborg), Andre Beaujean, Leon Radschibajev, Sven Lepartz, Tom Niklas Lengersdorf, Marco Zenner (64. Luca Althausen), Franz Evertz (46. Leo Evertz)

Trainer: Nicolas Hohn

SSV Weilerswist

Daniel Arndt – Joel Mahrhold, Kai Karamouzas, Robin Maximilian Berk, Björn Büscher, Mike Nandzik (79. Frederik Ziburske), Sven Stanienda (90.+3 Felix Kortholt), Luis Kampermann (55. Ricardo Melder), Max Becker, Daouda Coulibaly (54. Nikita Breininger), Marius Hammes

Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Philipp Maurice Kleber

Tore :

0:1 Luis Kampermann ( 9. )

0:2 Robin Berk ( 24. Elfmeter )

0:3 Mike Nandzik ( 54. )

1:3 Jonas Hohn ( 66. Elfmeter )

2:3 Michael Denneborg ( 79. )