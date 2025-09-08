Der SSV Weilerswist gewinnt knapp gegen den SV Frauenberg

Am Sonntag empfing der SSV Weilerswist im heimischen Sportzentrum den SV Frauenberg zum Spitzenspiel der Kreisliga A Euskirchen. Bei bestem Fußballwetter verfolgten zahlreiche Zuschauer eine intensive, wenn auch spielerisch nicht immer hochklassige Begegnung, die am Ende mit einem knappen Heimsieg für den SSV endete.

In der 40. Minute gelang den Hausherren dann doch die Führung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld wurde Felix Kortholt auf die Reise geschickt. Dessen Hereingabe fand am langen Pfosten Firat Bagkan, der nur noch einschieben musste – 1:0 für den SSV. Kurz vor der Pause hatten die Gastgeber noch einmal Glück, als ein Frauenberger Kopfball gefährlich aufs Tor kam. Doch Arndt parierte überragend und rettete die knappe Führung in die Pause.

Zu Beginn war beiden Teams der gegenseitige Respekt anzumerken. Weilerswist versuchte, das Spiel mit gefälligem Kombinationsfußball an sich zu ziehen, ohne jedoch die Durchschlagskraft der letzten Wochen zu zeigen. Frauenberg stemmte sich mit viel Einsatz gegen die Bemühungen der Gastgeber, blieb offensiv aber meist harmlos. Die wenigen hohen Bälle in den Strafraum wurden zur sicheren Beute von SSV-Keeper Daniel Arndt.

Zweite Halbzeit: Traumtor und späte Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Weilerswist suchte spielerische Lösungen, Frauenberg hielt kämpferisch dagegen und lauerte auf Konter.

In der 77. Minute belohnten sich die Gäste schließlich: Nach einer Trinkpause nutzte Wesly Schleicher die Unordnung im Weilerswister Defensivverbund und zirkelte den Ball unhaltbar in den linken oberen Winkel – ein Treffer der Marke „Tor des Monats“ und der verdiente Ausgleich.

Weilerswist reagierte mit wütenden Angriffen, doch Frauenberg verteidigte leidenschaftlich. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlugen die Gastgeber doch noch zu. In der 89. Minute brachte ein Eckball von Björn Büscher die Gäste-Abwehr ins Wanken, Felix Kortholt reagierte am schnellsten und drückte den Ball zum umjubelten 2:1-Siegtreffer über die Linie.

Fazit

Der SSV Weilerswist feierte am Ende einen knappen, aber wichtigen Heimsieg. Spielerisch konnte die Mannschaft von Frederik Ziburske nicht ganz an die starken Leistungen der Vorwochen anknüpfen, bewies jedoch Moral und Siegeswillen. Frauenberg zeigte eine engagierte Vorstellung, kämpfte sich zurück ins Spiel und belohnte sich mit einem Traumtor zum 1:1, ging am Ende jedoch leer aus. Ein Unentschieden wäre durchaus leistungsgerecht gewesen, doch der SSV hatte in der Schlussphase das entscheidende Quäntchen mehr Entschlossenheit.

Aufstellungen

SSV Weilerswist:

Daniel Arndt – Kai Karamouzas, Robin Maximilian Berk (82. Min. Max Becker), Maxim Zajcev, Daouda Coulibaly (65. Min. Mike Nandzik) – Solehi Salohidin, Felix Kortholt, Marius Hammes – Firat Bagkan (63. Min. Stefan Silva-Santos), Dennis Besirovic

Trainer: Frederik Ziburske

SV Frauenberg:

Dominik Schöpfer – Marcel Motz, David Dams (46. Min. Deniz Moruz), Pascal Schröder, Julian Crombach (78. Min. Can Yasin Arigan) – Daniel Lüssem, Sinan Hannes, Wesly Schleicher, Ben Huthmacher (46. Min. Milan Jonathan Fischer)

Trainer: Kurt Krüger