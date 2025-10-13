Der SSV Weilerswist gewinnt das Derby beim TuS Vernich mit 3:2 Toren

Das Derby zwischen dem TuS Vernich und dem SSV Weilerswist hielt, was es versprach – Spannung, Emotionen und am Ende einen verdienten Sieger. Der SSV Weilerswist drehte nach einem 0:2-Rückstand die Partie und entführte die drei Punkte aus Vernich mit einem 3:2-Auswärtssieg.

Umso überraschender fiel in der 30. Minute die Führung für den TuS:

Von Beginn an übernahm der SSV Weilerswist die Kontrolle über das Spiel. Die Mannschaft von Trainer Frederik Ziburske bestimmte das Geschehen, hatte mehr Ballbesitz und setzte den Gastgeber früh unter Druck. Der TuS Vernich tat sich schwer, ins Spiel zu finden und war meist mit Defensivarbeit beschäftigt.

Ein hoher Ball von der rechten Seite segelte in den Strafraum, SSV-Keeper Daniel Arndt konnte die Hereingabe nur unzureichend abwehren, so wird der Ball dann noch einmal vor das Tor gespielt, und Arber Kryeziu nutzte die Gelegenheit dann eiskalt – 1:0 für den TuS Vernich.

Nur acht Minuten später (38.) legte der TuS nach: Nach einem Eckball fehlte in der Weilerswister Defensive die Zuordnung. Der erste Schuss der Gastgeber landete am Pfosten, dann flipperte der Ball einige Male vor dem Tor hin und her, und prallte letztendlich an das Bein von Robin Maximilian Berk – und von da aus unglücklich ins eigene Tor. 2:0 Vernich.

Doch der SSV zeigte Moral. Nur drei Minuten später (41.) zog Dennis Besirovic aus der Distanz ab, TuS-Keeper Elias Weise konnte den Ball nicht festhalten, und Mike Nandzik staubte zum 2:1-Anschlusstreffer ab.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) krönte Sven Stanienda die starke Reaktion der Gäste: Ein Freistoß aus gut 25 Metern schlug sehenswert im Giebel des TuS-Tores ein – 2:2 zur Pause.

Zweite Halbzeit: Spannung, Zweikämpfe und die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild: Weilerswist blieb spielbestimmend, Vernich verteidigte leidenschaftlich, konnte sich aber kaum aus der Umklammerung lösen. Das Derby wurde nun intensiver – mit vielen Zweikämpfen, Emotionen und einer spürbaren Spannung auf dem Platz und den Rängen.

Eine Schrecksekunde gab es in der 58. Minute, als Dennis Besirovic nach einem Zweikampf verletzt am Knie liegen blieb. Er versuchte zunächst weiterzuspielen, musste dann aber von Co-Trainer Oguzhan Erkaya vom Feld geführt werden. Eine genaue Diagnose stand zum Zeitpunkt des Berichts noch aus – gute Besserung an dieser Stelle!

Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute:

Nach einer Ecke von Sven Stanienda herrschte Unordnung im Strafraum der Gastgeber, TuS-Keeper Weise konnte den Ball nicht entscheidend klären, und Kai Karamouzas behielt die Übersicht – 3:2 für den SSV Weilerswist!

In der Schlussphase verteidigten die Gäste die Führung routiniert und ließen nichts mehr anbrennen. Nach dem Abpfiff feierten Mannschaft, Trainer und Fans ausgelassen den verdienten Derbysieg.

Fazit:

Der SSV Weilerswist zeigte eine reife und willensstarke Vorstellung. Trotz 0:2-Rückstand bewahrte das Team Ruhe, drehte das Spiel und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten. Der TuS Vernich war zwar effizient, konnte den frühen Vorsprung aber nicht über die Zeit bringen.

Tore:

1:0 Arber Kryeziu (30.)

2:0 Berk (38., Eigentor)

2:1 Mike Nandzik (41.)

2:2 Sven Stanienda (45.+1)

2:3 Kai Karamouzas (78.)

TuS Vernich 1927:

Weise – Klinov, Merkler, Wolter (72. Schwarz), A. Kryeziu (85. Stegink), M. Pleger, F. Pleger, Platz E., Kajba, A. Kryeziu, Platz M.

Trainer: Georg Wall

SSV Weilerswist 1924:

Arndt – Karamouzas, Becker, Büscher, Silva-Santos (68. Zajcev), Salohidin, Berk, Stanienda, Besirovic (58. Bagkan), Nandzik, Coulibaly (76. Kampermann)

Trainer: Frederik Ziburske