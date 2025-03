Der SSV Weilerswist gewinnt beim SSV Eintracht Lommersum

Zum Auftakt der Rückrunde in der Kreisliga A Kreis Euskirchen kam es gleich zu einem Kracherduell. Standen sich doch im Lokalderby der SSV Eintracht Lommersum und der SSV Weilerswist gegenüber. Auch die äußeren Bedingungen hätten nicht besser sein können, bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen war die Vorfreude auf diese Partie in beiden Lagern riesengroß.

Die Gastgeber aus Lommersum waren von Beginn an On Fire, wo gegen die Gäste aus Weilerswist nicht so gut in die Partie kamen. In dieser Phase des Spiels kamen die Lommersumer auch gleich zu einigen Torchancen jedoch ohne Erfolg. Die Weilerswister kamen dann nach gut 20 Min. immer besser ins Spiel, und wurden zu einem gleichwertigen Gegner. In dieser Phase hatten dann auch die Weilerswister ihre Torchancen, aber auch ohne Erfolg.

In der 38 Min. eröffnet der Gastgeber aus Lommersum das Lokalderby dann mal so Richtig. Ein langer Ball aus dem rechten Lommersumer Halbfeld in den den Strafraum der Weilerswister, der Ball fällt am langen Pfosten Jan Runkel vor die Füße, und Jan Runkel schiebt zur 1:0 Führung ins Weilerswister Tor. So ging es mit dieser knappen Führung der Hausherren in die Halbzeitpause.