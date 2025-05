Der SSV Weilerswist entführt 3 wichtige Punkte aus Füssenich

So wie es die Tabelle vor dem Spiel zeigte, so verlief der Partie dann auch.

So markierte Ricardo Melder in der 17. Min. des Spiels die 2:0 Führung.

Schon in der 4 Spielminute gingen die Gäste aus Weilerswist in Führung. Dabei nutzte Maik Morgen eine Unordnung in der Defensive der Füssenicher zur Führung. Am Verlauf des Spiels änderte sich nicht viel. Immer wieder die Weilerswister im Vorwärtsgang.

In der 23. Min. halfen dann die Füssenicher kräftig mit. Eine Hereingabe möchte der Füssenicher Ben Cramer klären, jedoch lenkte Cramer den Ball ins eigene Tor.

Gleich nach der Pause in der 49. Min. markierte Morgen mit seinem 2. Treffer nach Vorarbeit von Berk das 4:0 für den SSV.

Die Gäste aus Weilerswist erhöhten noch einmal den Druck, so das die Füssenicher kaum noch zum Luft holen kamen, geschweige denn Aktionen nach Vorne bringen konnten.

Dann in der 54. Min. Freistoß für Weilerswist. Und ,, Mister Freistoß " Sven Stanienda schreitet zur Tat und legt sich den Ball zurecht. Stanienda nimmt Maß und haut die Kugel von sich aus gesehen in den rechten Knick des Füssenicher Gehäuse. Ein sehenswerter Treffer.

Vier Minuten später dezimieren sich die Gastgeber selbst. Nach einem harten Einsteigen von Ben Cramer gegen den Weilerswister Robin Berk, sieht der Füssenicher Ben Cramer die gelb / rote Karte.

Den Schlußpunkt in dieser einseitig geführten Partie setzten dann auch die Weilerswister in der 83. Min. mit dem 6:0 Endstand. Santos hatte abgezogen, und der Füssenicher Keeper Wilkens kann den Ball nicht festhalten, und den Abpraller verwertet Kryeziu in Abstaubermanier zum Endstand.

Die Zuschauer sahen von Beginn an eine überlegene Weilerswister Mannschaft die von Beginn an keine Zweifel aufkommen lies wer den Platz als Sieger verlassen würde. Weilerswist entführt so 3 wichtige Punkte aus Füssenich, und kann so den noch kommenden Aufgaben Optimistisch entgegen sehen.

TB-SV Füssenich Geich 1895:

Yannick Wilkens, Kevin Limburger, Cedric Braun (79. Nimon Murselaj), Dennis Becker, Fabio Jennes (90. Jonas Kaupel), Ben Cramer, Jan-Phillip Hampel (85. Fabian Schmid), Can Yasin Arigan (53. Hendrik Mainzer), Viktor Loznytsia, Tilo Heckel (69. Niklas Kreuer), Felix Bonn - Trainer: Andreas Davepon

SSV Weilerswist 1924:

Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Stefan Silva-Santos, Felix Kortholt, Solehi Salohidin (78. Dennis Gasoyan), Robin Maximilian Berk (61. Maxim Zajcev), Sven Stanienda, Ricardo Melder (73. Daouda Coulibaly), Bastian Schmitz, Maik Morgen (79. Albin Kryeziu) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Friedhelm Schreckenberg (Langerwehe)