Der SSV Weilerswist empfängt zum Nachholspiel den SV Frauenberg

Am Mittwochabend um 19:30 Uhr empfängt der SSV Weilerswist den SV Frauenberg zum Nachholspiel im heimischen Sportzentrum an der Erft. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Partie – doch für beide steht viel auf dem Spiel.

Weilerswist in Topform Die Gastgeber sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden hat sich der SSV bis auf den 6. Tabellenplatz vorgearbeitet und steht aktuell bei 39 Punkten. Die Mannschaft will den positiven Lauf nutzen, um die Saison mit einem starken Schlussspurt zu krönen.