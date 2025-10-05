Der SSV Weilerswist empfängt den SV Schöneseiffen

Bild aus der letzten Saison – Foto: M. St.

Di., 07.10.2025, 19:30 Uhr SSV Weilerswist 1924 Weilerswist SV Schöneseiffen 1950 SVS 1950 19:30 live PUSH

Am Dienstagabend empfängt der SSV Weilerswist den SV Schöneseiffen im heimischen Sportzentrum. Anstoß der Begegnung ist um 19:30 Uhr. Mit den Gästen aus Schöneseiffen reist eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion nach Weilerswist. Der SVS belegt aktuell den 12. Tabellenplatz und konnte aus den bisherigen sechs Ligaspielen lediglich einen Sieg einfahren. Fünf Niederlagen stehen dem gegenüber – damit hat Schöneseiffen bislang nur drei Punkte auf dem Konto und wird versuchen, in Weilerswist den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wiederherzustellen.

Der SSV Weilerswist dagegen möchte nach dem unglücklichen Pokal-Aus unter der Woche – einer 0:1-Heimniederlage gegen die SG Dahlem-Schmidtheim – wieder in die Erfolgsspur finden. Wie gut die Mannschaft das Aus verkraftet hat, wird sich am Dienstag zeigen. Dennoch geht der SSV, nicht zuletzt aufgrund der Tabellensituation und der gezeigten Leistungen in der Liga, als Favorit in die Partie. Auch der direkte Vergleich beider Mannschaften sieht den SSV Weilerswist, bei sechs Siegen, zwei Niederlagen, und zwei Remis in der Favoritenrolle.