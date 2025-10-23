Spielszene vom letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften am 31.05.23 in Golbach Endstand 5:3 für den SSV Weilerswist – Foto: M. St.

Der SSV Weilerswist empfängt den Liga Aufsteiger SSV Golbach

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr SSV Weilerswist 1924 Weilerswist SSV Golbach 1928 SSV Golbach 15:30

Am kommenden Sonntag steht für den SSV Weilerswist das nächste Heimspiel in der Kreisliga A an. Zu Gast im Sportzentrum Weilerswist ist der Aufsteiger SSV Golbach. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr, geleitet wird das Spiel vom Unparteiischen Niklas Granrath, dem wir an dieser Stelle ein gutes und faires Spiel wünschen. Der SSV Golbach reist mit einem Erfolgserlebnis an. Am vergangenen Wochenende gelang der Mannschaft vom Trainer Trio: Hofmann, Malsbenden, und Müller ein deutlicher 7:2-Heimsieg gegen den TuS Vernich, ebenfalls ein Aufsteiger in dieser Saison. Trotz dieses Kantersiegs verlief die bisherige Spielzeit für die Gäste allerdings nicht nach Wunsch: Aus den ersten neun Ligaspielen holte Golbach lediglich sieben Punkte und steht damit auf Tabellenplatz 12, also dem drittletzten Rang. Entsprechend steht der SSV Golbach bereits früh in der Saison unter Zugzwang, weitere Punkte zu sammeln, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren.

Ganz anders präsentiert sich derzeit der SSV Weilerswist. Die Mannschaft von Trainerteam Frederik Ziburske / Oguzhan Erkaya befindet sich in starker Form und konnte zuletzt zwei Derbys in Folge für sich entscheiden – gegen den TuS Vernich sowie D-H-O. Diese Siege haben das Selbstvertrauen der Weilerswister spürbar gestärkt und dürften zusätzlich Kräfte freisetzen, um auch im kommenden Heimspiel erfolgreich zu sein. Ein Blick in den direkten Vergleich zeigt, dass beide Mannschaften bislang dreimal aufeinandergetroffen sind. Dabei ging der SSV Weilerswist zweimal als Sieger vom Platz, während Golbach einmal gewinnen konnte. Die letzte Begegnung datiert vom 31. Mai 2023, als der SSV Weilerswist in Golbach mit 5:3 triumphierte.