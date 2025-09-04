Der SSV Weilerswist empängt den SV Frauenberg

Am Sonntag, den 07.09.2025, kommt es bereits am dritten Spieltag der Kreisliga A Euskirchen zu einem echten Spitzenspiel. Im Weilerswister Sportzentrum empfängt der heimische SSV Weilerswist den aktuellen Tabellenzweiten SV Frauenberg. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Der SV Frauenberg reist mit einer makellosen Bilanz von 6 Punkten aus zwei Spielen nach Weilerswist. Die Mannschaft von Trainer Krüger präsentierte sich bislang treffsicher und bezwang zuletzt den Aufsteiger TuS Vernich mit 4:2.

Der SSV Weilerswist hat aktuell 4 Punkte auf der Habenseite und rangiert auf Tabellenplatz vier. Am vergangenen Wochenende feierte die Elf einen klaren und prestigeträchtigen 6:0-Derbysieg beim SSV Lommersum – ein deutlicher Fingerzeig der Offensivstärke.

Bilanz & Historie

Die direkten Duelle der Vorsaison sprechen klar für den SSV: Sowohl das Hinspiel in Frauenberg (2:0) als auch das Rückspiel zu Hause (3:2) konnten die Weilerswister für sich entscheiden.

Auch die Gesamtbilanz der letzten 15 Pflichtspiele spricht eine leichte Sprache: 9 Siege für den SSV Weilerswist, 5 Erfolge für den SV Frauenberg sowie 1 Unentschieden.

Favoritenrolle

Nach der Historie gilt Weilerswist als leichter Favorit. Doch der Saisonstart zeigt, dass Frauenberg in bestechender Form ist und mit Selbstvertrauen anreist. Mit zwei Punkten mehr in der Tabelle liegt der psychologische Vorteil aktuell wohl bei den Gästen.

Rahmenbedingungen

Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Özden Altunöz, dem beide Vereine ein gutes und faires Spiel wünschen.

Fazit

Fans dürfen sich auf eine hochinteressante Partie freuen: Der heimstarke SSV Weilerswist will seine Serie gegen den SV Frauenberg ausbauen, während die Gäste ihre weiße Weste wahren und ihre Position in der Spitzengruppe festigen möchten. Alles deutet auf ein umkämpftes Duell hin, das schon früh in der Saison richtungsweisenden Charakter haben könnte.