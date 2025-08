Der SSV Weilerswist besiegt im 4 Testspiel den BC Oberzier

Von Beginn an zeigte sich der SSV offensivfreudig und mit klarem Zug zum Tor, verpasste es aber erneut, seine zahlreichen Chancen konsequent zu nutzen. Wie schon in den vergangenen Spielen fehlte im Abschluss oft die letzte Präzision oder Entschlossenheit, sodass der BC Oberzier trotz optischer Überlegenheit der Hausherren stets im Spiel blieb.

So war es auch der Gast, der in der 39. Minute überraschend in Führung ging: Nach einem Abstimmungsfehler in der Weilerswister Defensive nutzte Furkan Topal die Unordnung und schob eiskalt zum 0:1 ein – ein Wirkungstreffer, der jedoch nicht lange Bestand hatte.