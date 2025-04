Der SSV Weilerswist besiegt den TuS Dom-Esch

Bei herrlichem Fussballwetter standen sich heute Nachmittag im Sportzentrum an der Erft in Weilerswist der gastgebende SSV und die Gäste des TuS Dom-Esch gegenüber.

Die Gäste aus Dom-Esch standen Dicht gestaffelt, und machten den Hausherren das Leben schwer. Wenn der SSV dann mal Situationen kreierte ging es meistens schnell über die Aussenbahnen. Allerdings scheiterte es oft dann in der Mitte an der nötigen Durchschlagskraft oder der fehlenden Konzentration vor des Gegners Tor. Die Gäste aus Dom-Esch kamen nicht so richtig ins Spiel, so das es zunächst nur zu der Einen oder Anderen Halbchance kam. Was die Weilerswister Abwehr ab vor nicht allzu große Probleme stellte.

In der 39. Min. Elfmeter für den SSV. Berk wurde am Strafraum der Dom-Escher mustergültig in Szene gesetzt, dringt in den Strafraum ein, umkurvt Gästekeeper Hoffmann. Hoffmann trifft Berk am Fuss und bringt Berk dadurch zu Fall. Der Unparteische entscheidet sofort auf Elfmeter. Entgegen der Regel der Gefoulte sollte nicht zum Punkt schreiten nahm sich Berk des Elfmeters an, schickte Gästekeeper Hoffmann in die falsche Ecke und verwandelte den Elfmeter sicher zur 2:0 Führung für seinen SSV.

Mit dieser verdienten Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

In Halbzeit 2 zunächst das gleiche Bild. Der SSV war immer dann Gefährlich wenn schnell über die Aussenpositionen gespielt wurde, und die Bälle scharf vor das gegnerische Tor gespielt wurde. In dieser Phase konnten sich die Dom-Escher bei ihrem gutaufgelegten Keeper Hoffmann bedanken das nicht noch weitere Tore für den SSV gefallen sind.

In der 59. Min. ist dann auch Keeper Hoffmann machtlos. Kortholt kommt von der linken Angriffsseite der Weilerswister, läuft mit dem Ball quer zum Strafraum der Dom-Escher Richtung Mitte, um eine Lücke zum Abschluß zufinden, dabei wird Kortholt zu Fall gebracht, und der Unparteische entscheidet gut 20 Meter vor dem Dom-Escher Tor auf Freistoß für den SSV. Büscher und Stanienda stehen zur Ausführung des Freistoß bereit, Stanienda macht es dann schließlich. Er hebt den Ball über die Mauer ins vom Keeper aus gesehene rechte Eck des Dom-Escher Tores zur 3:0 Führung für die Weilerswister. Super gemacht Sven kann man da nur sagen.

Wer dann im Fan Lager des SSV dachte jetzt ist das Ding durch und das schaukeln Wir schön gemütlich nach Hause, sah sich aber mal so richtig getäuscht. Plötzlich war der Faden im Weilerswister Spiel völlig verloren, und man konnte den Eindruck bekommen die Weilerswister Spieler stellen das Fussballspielen ein. Damit kamen die Gäste aus Dom-Esch plötzlich noch einmal ins Spiel zurück, und kamen ihrer Seits noch zu Chancen. So musste in dieser Phase der bis dahin so gut wie beschäftigungslose SSV Keeper Arndt in der einen oder anderen Situation noch einmal sein ganzes Können aufbieten um den einen oder anderen Dom-Escher Treffer zuverhindern.

In der 88. Min. dann doch noch der Anschlußtreffer der Dom-Escher. Nach einem Zweikampf im Weilerswister Strafraum pfeift der Unparteische Elfmeter. Nach Protesten der Weilerswister bespricht sich der Unparteiische noch einmal mit seinem Assistenten an der Aussenlinie, aber der Unparteische bleibt bei seiner Elfmeter Entscheidung. Viltz legt sich den Ball zurecht, läuft an, verlädt SSV Keeper Arndt, und verwandelt Sicher und Souverän zum 3:1.

Das war dann auch der Schlusspunkt der Partie. Der SSV Weilerswist fährt damit einen verdienten wie wichtigen Heimsieg ein.

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes (79. Dennis Gasoyan), Björn Büscher, Felix Kortholt (64. Maxim Zajcev), Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk (64. Stefan Silva-Santos), Sven Stanienda, Ricardo Melder (60. Enis Vatovci), Bastian Schmitz (60. Mike Nandzik), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik Ziburske

TuS Dom-Esch 1920: Lewis Hoffmann, Nils Runnebohm, David Okon, Marcus Becker (92. Leon Köhler), Fabian Flatten, Jonathan Flatten (56. Fernando Da Silva), Jan Thelen (83. Oliver Rupperath), Kevin Trautmann, Daniel Zolfaghari, Kevin Viltz, Jan-Gabriel Wottrich (70. Pedro Maca) - Trainer: Dieter Höller

Schiedsrichter: Hadi Eghbali -