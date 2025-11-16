– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm hat einen neuen Trainer verpflichtet Pavel Dotchev wird ab sofort die Mannschaft des Drittligisten übernehmen und die Spatzen in die Zukunft führen

Der SSV Ulm 1846 Fussball hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet: Pavel Dotchev wird ab sofort die Mannschaft übernehmen und die Spatzen in die Zukunft führen. Der 60-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Pavel Dotchev bringt die Erfahrung aus 366 Spielen in der 3. Liga und 60 Partien in der 2. Bundesliga mit nach Ulm. Er kennt sowohl die Herausforderungen im Abstiegs- als auch im Aufstiegskampf.





Nach seiner Spielerkarriere, die er in seiner bulgarischen Heimat und in Deutschland verbrachte, wurde er Trainer. Der Pro-Lizenz-Inhaber Stand beim SC Paderborn, bei Rot-Weiß Erfurt, bei ZSKA Sofia, beim SV Sandhausen, beim SC Preußen Münster, bei Hansa Rostock, bei Viktoria Köln, beim MSV Duisburg und zuletzt beim FC Erzgebirge Aue an der Seitenlinie.

Zweimal stieg Pavel Dotchev mit seinen Mannschaften in die 2. Bundesliga auf, holte außerdem in drei unterschiedlichen Verbänden den Landespokal. Dotchev kann die meisten Einsätze aller Trainer in der 3. Liga vorweisen und ist damit Rekord-Trainer der Spielklasse. Dominik Schwärzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats des SSV Ulm 1846 Fussball e.V.: „In Pavel Dotchev gewinnen wir einen absoluten Fachmann der 3. Liga für den SSV Ulm 1846 Fussball. Aus seinen vorherigen Stationen bringt er enorme Erfahrung mit und wir freuen uns, dass er sich für den Weg, den wir ihm aufgezeigt haben, entschieden hat. Bereits mehrfach hat er seine Mannschaften stabilisiert und zum Klassenerhalt geführt – das ist genau das, was wir jetzt brauchen.“