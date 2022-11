Der SSV Ulm hält Steinbach Haiger auf Abstand Spitzenspiel der Regionalliga Südwest hält, was es verspricht.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich nach einem sehenswerten Fight am Ende in Unterzahl einen Punkt gegen Verfolger TSV Steinbach Haiger erkämpft. Die Spatzen lagen erst in Führung, dann im Rückstand, glichen aus und verloren in der Schlussviertelstunde Moritz Hannemann mit der Ampelkarte.