Der SSV überrascht gegen TuSpo selbst seinen Trainer

Demnach sei dieser mit Entscheidungen an allen Gegentoren indirekt beteiligt gewesen und habe drei Treffer der Richrather abgepfiffen – zweimal wegen einer vermeintlichen Abseitsposition der Schützen, und einmal aufgrund eines möglichen Foulspiels nach einer Ecke an SSV-Torhüter Daniel Nellen. So zählte etwa das Führungstor von Gianluca Gagliardi nach rund vier Minuten Spielzeit wegen Abseits nicht. Das war besonders ärgerlich, konnten die Gastgeber doch postwendend ihrerseits das 1:0 markieren: Nach einer tollen Kombination, die das hohe Anlaufen des Gegners aushebelte, verwertete Zugang Dariusz-Alexander Tontsch im zweiten Versuch gegen TuSpo-Keeper Maximilian Kretzschmar (9.). Beruda allerdings hatte Zweifel, dass das Spielgerät tatsächlich hinter der Linie war, weil es in der Luft und womöglich vor oder auf der Linie geklärt worden war.
Der weitere Verlauf der ersten Halbzeit stand dann sinnbildlich für das gesamte Match: TuSpo hatte zumeist den Ball, wusste mit ihm jedoch nicht wirklich etwas anzustellen. „Wir waren überlegen, aber nicht zielstrebig genug“, sagte Beruda und ergänzte:, „Eigentlich wollten wir gut starten, hatten aber zu viele Spieler, die nicht annähernd an ihr Leistungsniveau herangekommen sind.“ Hinzu kamen die erwähnten 50:50- Entscheidungen des Unparteiischen, die allesamt für Berghausen gewertet wurden.
Eine solche gab es auch kurz vor dem Pausenpfiff, als Berghausen die Führung verdoppelte. In Höhe der Mittellinie gewann Tontsch einen Zweikampf mit Elias Dittmann eventuell regelwidrig, sodass er leicht links versetzt aufs Richrather Tor zulaufen konnte. Der Mann, der von Wersten 04 zum SSV gekommen war, spielte dabei einen verbleibenden Abwehrspieler aus und blieb eiskalt, als er den Ball sehenswert in den rechten Winkel schlenzte (40.). Dietrich beschrieb den 21-Jährigen als Arbeitstier mit Torriecher. Nach dem Abgang von Fabian Pastow zum HSV Langenfeld bestand auf der Stürmerposition Bedarf. Fündig wurde der Bezirksligist offenbar in der Kreisliga. „Wir müssen da in andere Regale greifen als andere“, berichtete Dietrich.
Er war mit dem Auftritt seiner Elf freilich zufrieden und lobte insbesondere die gute Defensivleistung. „Wir haben es geschickt gemacht“, betonte er. Beruda bekräftigte, er werde die Niederlage zum Saisonstart nicht überbewerten. Bereits in den vergangenen zwei Jahren startete TuSpo schließlich stets mit einer Pleite in die Runde – ruhig bleiben und weiterarbeiten, lautet daher die Devise.