Der SSV überrascht gegen TuSpo selbst seinen Trainer

Demnach sei dieser mit Entscheidungen an allen Gegentoren indirekt beteiligt gewesen und habe drei Treffer der Richrather abgepfiffen – zweimal wegen einer vermeintlichen Abseitsposition der Schützen, und einmal aufgrund eines möglichen Foulspiels nach einer Ecke an SSV-Torhüter Daniel Nellen. So zählte etwa das Führungstor von Gianluca Gagliardi nach rund vier Minuten Spielzeit wegen Abseits nicht. Das war besonders ärgerlich, konnten die Gastgeber doch postwendend ihrerseits das 1:0 markieren: Nach einer tollen Kombination, die das hohe Anlaufen des Gegners aushebelte, verwertete Zugang Dariusz-Alexander Tontsch im zweiten Versuch gegen TuSpo-Keeper Maximilian Kretzschmar (9.). Beruda allerdings hatte Zweifel, dass das Spielgerät tatsächlich hinter der Linie war, weil es in der Luft und womöglich vor oder auf der Linie geklärt worden war.

TuSpo nicht zielstrebig genug

Der weitere Verlauf der ersten Halbzeit stand dann sinnbildlich für das gesamte Match: TuSpo hatte zumeist den Ball, wusste mit ihm jedoch nicht wirklich etwas anzustellen. „Wir waren überlegen, aber nicht zielstrebig genug“, sagte Beruda und ergänzte:, „Eigentlich wollten wir gut starten, hatten aber zu viele Spieler, die nicht annähernd an ihr Leistungsniveau herangekommen sind.“ Hinzu kamen die erwähnten 50:50- Entscheidungen des Unparteiischen, die allesamt für Berghausen gewertet wurden.