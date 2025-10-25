Der SSV hat den SCR am Rande der ersten Niederlage

Ausgerechnet im Heimderby gegen das Kellerkind SSV Berghausen von Trainer Ralf Dietrich tat sich der SC Reusrath von Marco Schobhofen als Tabellenführer lange schwer, lag über einen Großteil der Partie gar 0:2 zurück – dann aber gelang es dem Spitzenreiter kurz vor Schluss sowie in der Nachspielzeit erneut sehr knapp, den Nimbus des Unbesiegbaren zu wahren und auf 2:2 (0:2) zu stellen. Aber: Aus Sicht der Gäste war der Anschlusstreffer gleich doppelt irregulär. Zu den wohl unbesungenen Helden des Spiels wurden mit Schlussmann und Rechtsverteidiger gleich zwei Berghausener.
Das Aufeinandertreffen der Stadtrivalen nahm gleich einen turbulenten Anfang, an dem sich beide Teams unterschiedlich erfolgreich beteiligten. Nachdem gerade einmal acht Minuten gespielt waren, bekam der SSV einen Freistoß in halbrechter Position und in rund 25 Meter Torentfernung zugesprochen. Kapitän Raphael Schruff brachte den Ball per Chip an den Fünfmeterraum, wo Musa Ceesay bei einem Kopfball allein gelassen wurde und in den Winkel verwandelte (9.). Reusrath versuchte schnell zu antworten und hätte wohl einen Elfmeter nach Foul an Gian Schumann zugesprochen bekommen müssen (12.). Überdies erreichte der eingerückte Kevin Luginger eine flache Flanke von Pascal Hinrichs elf Meter vor dem Tor nur mit der Fußspitze, wodurch sein Abschluss am langen Pfosten vorbei zischte (14.).
In der Folge entwickelte das Spiel sein charakterliches Bild: Die Hausherren hatten den Ball, wussten mit ihm aber nicht viel anzustellen, und Berghausen war – wenn überhaupt – durch einzelne Nadelstiche gefährlich. Doch die reichen manchmal. Zunächst wurde Schruffs Abschluss von der Sechzehnmeterlinie noch pariert, dann vergaß die SCR-Hintermannschaft Ceesay bei der anschließenden Ecke am zweiten Pfosten – 2:0 durch den Doppeltorschützen (35.). Der Rechtsverteidiger gehörte zu den auffälligsten Gäste-Akteuren. Dietrich lobte sein Laufpensum und den Offensivdrang. Schließlich ist der 22-Jährige eigentlich Angreifer. „Er wird bei uns ein wenig zweckentfremdet“, sagte sein Trainer.
Obwohl die Gastgeber im zweiten Durchgang entschlossener wirkten, gelang es ihnen weiterhin nicht, in die wirklich gefährlichen Räume oder zu guten Abschlüssen zu kommen. „Wir sind keine Mannschaft, die jeden Gegner herspielt“, gab SCR-Coach Schobhofen an, „wir müssen bedenken, wo wir herkommen.“ Jedoch fehlten ihm Passschärfe und -geschwindigkeit. Dennoch gelang Berghausen die Befreiung nun immer weniger, und der Druck nahm zu. Während nach einem Ballverlust im Aufbau und gegen den Schuss von Moritz Kaufman erst noch die Latte rettete (87.), kam Reusrath eine Minute später nach einem Konter über Kaufmann zum Anschluss: Dabei hätte Hinrichs das Tor am zweiten Pfosten schon machen müssen, der mitgelaufene Armel Kouassi drückte den Ball letztlich aus einem Meter über die Linie. Weil er dabei aber wohl näher zum Kasten stand als mit SSV-Keeper Louis Christopher monierte Dietrich Abseits.
Seine Elf brachte in der Folge keine Ruhe mehr ins Match – und fing sich nach einer großen Möglichkeit aufs 3:1 durch Rzgin Issa, der an Tim Hechler scheiterte, noch den Ausgleich in der Nachspielzeit: Luca Piatkowski tankte sich am Strafraum durch und vollendete unhaltbar in die rechts unten (90.+3). Christopher war es dann, der mit einer tollen Parade gegen Hinrichs sogar noch den Punktgewinn festhielt (90.+5). „Das fühlt sich wie zwei verlorene Punkte für uns an“, bekannte Dietrich. Schobhofen ordnete den Zähler als glücklich, aber verdient ein: „In der vergangenen Saison hätten wir das so nicht mehr gedreht.“