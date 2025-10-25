Der SSV hat den SCR am Rande der ersten Niederlage

Obwohl die Gastgeber im zweiten Durchgang entschlossener wirkten, gelang es ihnen weiterhin nicht, in die wirklich gefährlichen Räume oder zu guten Abschlüssen zu kommen. „Wir sind keine Mannschaft, die jeden Gegner herspielt“, gab SCR-Coach Schobhofen an, „wir müssen bedenken, wo wir herkommen.“ Jedoch fehlten ihm Passschärfe und -geschwindigkeit. Dennoch gelang Berghausen die Befreiung nun immer weniger, und der Druck nahm zu. Während nach einem Ballverlust im Aufbau und gegen den Schuss von Moritz Kaufman erst noch die Latte rettete (87.), kam Reusrath eine Minute später nach einem Konter über Kaufmann zum Anschluss: Dabei hätte Hinrichs das Tor am zweiten Pfosten schon machen müssen, der mitgelaufene Armel Kouassi drückte den Ball letztlich aus einem Meter über die Linie. Weil er dabei aber wohl näher zum Kasten stand als mit SSV-Keeper Louis Christopher monierte Dietrich Abseits.

Seine Elf brachte in der Folge keine Ruhe mehr ins Match – und fing sich nach einer großen Möglichkeit aufs 3:1 durch Rzgin Issa, der an Tim Hechler scheiterte, noch den Ausgleich in der Nachspielzeit: Luca Piatkowski tankte sich am Strafraum durch und vollendete unhaltbar in die rechts unten (90.+3). Christopher war es dann, der mit einer tollen Parade gegen Hinrichs sogar noch den Punktgewinn festhielt (90.+5). „Das fühlt sich wie zwei verlorene Punkte für uns an“, bekannte Dietrich. Schobhofen ordnete den Zähler als glücklich, aber verdient ein: „In der vergangenen Saison hätten wir das so nicht mehr gedreht.“