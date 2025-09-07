Der SSV Haigerseelbach versucht alles

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg bleiben der SSV Haigerseelbach und der FC Flammersbach glücklos. Beide verloren am Sonntag ihre Heimpartien, während alle anderen Teams bis hoch zu Platz neun punkteten. Dadurch verschob sich in der Spitzengruppe hinter dem SSV Türkgücü Dillenburg einiges.