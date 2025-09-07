 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Ein Ziehen, Schieben und Halten: v. l. Pascal Becker (SSV Langenaubach), Hüseyin Savas (SSV Haigerseelbach) und Marko Alexander Baier (SSV Langenaubach). © Lorenz Pietzsch
Der SSV Haigerseelbach versucht alles

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg bleiben der SSV Haigerseelbach und der FC Flammersbach glücklos. Im Gegensatz dazu punkteten viele Teams bis hoch zu Rang neun +++

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg bleiben der SSV Haigerseelbach und der FC Flammersbach glücklos. Beide verloren am Sonntag ihre Heimpartien, während alle anderen Teams bis hoch zu Platz neun punkteten. Dadurch verschob sich in der Spitzengruppe hinter dem SSV Türkgücü Dillenburg einiges.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

