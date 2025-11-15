 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Fabio Eckhardt (l.) und Leon Hermann kümmerten sich am vergangenen Spieltag erfolgreich um Kristopher Ulm und die SG Oberbiel. Am Sonntag empfangen sie mit dem SSV Frohnhausen Spitzenreiter TSV Bicken. © Jenniver Röczey
Der SSV Frohnhausen will es wissen

Teaser KOL WEST: +++ Die Fußball-Kreisoberliga steht vor einem Spieltag voller interessanter Partien. Der SSV Frohnhausen brennt gegen Spitzenreiter TSV Bicken auf Revanche für die Hinspielniederlage +++

Dillenburg. Runde Nummer 16 in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West wird eine sehr interessante. Denn neben dem tabellarischen Top-Duell zwischen dem Zweiten FSV Braunfels und dem Dritten Amedspor Wetzlar gibt es noch die Partie SSV Frohnhausen - TSV Bicken, die für die Beteiligten Spitzenspiel-Charakter aufweist. Und schließlich treffen in den Duellen TuSpo Beilstein - SG Seelbach/Scheld und SSC Burg II - SSV Sechshelden noch Teams aufeinander, die in ihren jüngsten Partien für Aufsehen gesorgt haben.

