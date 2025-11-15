Der SSV Frohnhausen will es wissen

Dillenburg. Runde Nummer 16 in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West wird eine sehr interessante. Denn neben dem tabellarischen Top-Duell zwischen dem Zweiten FSV Braunfels und dem Dritten Amedspor Wetzlar gibt es noch die Partie SSV Frohnhausen - TSV Bicken, die für die Beteiligten Spitzenspiel-Charakter aufweist. Und schließlich treffen in den Duellen TuSpo Beilstein - SG Seelbach/Scheld und SSC Burg II - SSV Sechshelden noch Teams aufeinander, die in ihren jüngsten Partien für Aufsehen gesorgt haben.