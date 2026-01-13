Der SSV Ehingen-Süd verpflichet Julian Gebhart zur neuen Saison

Der SSV Ehingen-Süd setzt ein klares Zeichen auf einer Schlüsselposition. Mit Julian Gebhart (25) verpflichtet der Verbandsligist zur neuen Spielzeit 2026/27 einen Torhüter, der sich in den vergangenen Jahren im Bezirk Oberschwaben nachhaltig einen Namen gemacht hat. Nach zweieinhalb Jahren beim FV Biberach wechselt Gebhart nun in die Verbandsliga Württemberg – in ein Umfeld, das aus Sicht der Vereinsführung bewusst auf Entwicklung und Perspektive setzt.

Gebhart war in der Winterpause der Saison 2023/24 vom SV Ochsenhausen nach Biberach gekommen und absolvierte dort noch elf Spiele in der Verbandsliga, ehe mit dem FV der Abstieg folgte. In der Landesliga kann Julian Gebhart bis zum jetzigen Zeitpunkt 49 Einsätze vorweisen. Seine Präsenz stellte er zuletzt auch wieder in der Halle unter Beweis: Bei der Hallenkreismeisterschaft in Biberach gewann er mit dem FV den Titel, im Jahr zuvor war er dort sogar zum besten Torhüter des Turniers gewählt worden. Beim FV Biberach ist Gebhart die klare Nummer eins, zu Beginn der Saison wurde Moritz Zieger vom SC Pfullendorf (bisher ein Einsatz) als weiterer Torwart geholt.

Für den SSV Ehingen-Süd ist die Verpflichtung nicht nur sportlich, sondern auch strategisch bedeutsam. Helmut Schleker, Vorstand Fußball, beschreibt Gebhart als „einer der besten Torhüter im Bezirk Oberschwaben“. Dass der Wechsel nach Ehingen zustande kam, führt Schleker auch auf die personellen Weichenstellungen im Verein zurück: „Aufgrund der Verpflichtung von Trainer Florian Treske hat er sich für den SSV Ehingen-Süd entschieden, trotz Verhandlungen mit einem höherklassigen Verein. Wir werden versuchen ihn weiter zu fördern und freuen uns sehr das er zu uns kommt, das ehrt uns. Der Wechsel werde zudem als Bestätigung der Vereinsarbeit verstanden: „Das zeigt auch das die Arbeit von Ehingen-Süd einfach anerkannt wird.“

Für Gebhart bedeutet der Schritt nach Ehingen-Süd die Rückkehr in die Verbandsliga und in ein sportlich anspruchsvolles Umfeld.