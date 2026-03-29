Der SSV Ehingen-Süd trennt sich sofort von Kevin Ruiz

Kevin Ruiz und der SSV gehen ab sofort getrennte Wege. – Foto: Joachim Koschler

Beim SSV Ehingen-Süd hat die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen Konsequenzen nach sich gezogen. Nach fünf Niederlagen in Folge im neuen Jahr und der jüngsten Derby-Niederlage gegen den VfB Friedrichshafen hat sich der Verein von vorzeitig von Spielertrainer Kevin Ruiz getrennt – obwohl dessen Abschied zum Saisonende ohnehin bereits feststand.

Im Derby am gestrigen Samstag hatte die Mannschaft zwischenzeitlich Moral bewiesen, einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung gedreht, ehe sie in den letzten 23 Minuten noch drei Gegentore kassierte und schließlich mit 3:5 unterlag. In der Tabelle steht der SSV aktuell mit 24 Punkten auf Rang zwölf und ist nur noch einen Punkt von der Abstiegszone entfernt.

Vorstand Helmut Schleker schilderte die Entwicklung der vergangenen Wochen und die Gründe für die Entscheidung. „Schon nach 2-3 Spielen in der Rückrunde gab es Gespräche mit der Mannschaft und Ruiz, um auch ihnen nochmal die zu Chance geben.“ Trotz dieser Gespräche blieb die erhoffte Trendwende aus.

Gerade im Derby habe die Mannschaft zwar Ansätze gezeigt, letztlich aber erneut die bekannten Probleme offenbart. „Die Mannschaft hat vor allem im letzten Spiel gegen Friedrichshafen versucht für den Trainer zu spielen und hat auch einiges gut gemacht, doch mit diesen Abwehrfehlern und den Standardtoren wie schon in den letzten Spielen war es leider nicht möglich.“

Schleker verwies dabei auch auf eine strukturelle Diskrepanz innerhalb der Mannschaft. „Es ist schon die Frage warum das nicht mehr klappt, obwohl die Abwehr die gleiche ist wie in den letzten zwei Jahren und es da auch schon funktioniert hat. Die Aufgabe des neuen Trainers wird auch sein solche individuellen Fehler abzustellen.“

Fehlende Führungsspieler

Ein weiterer Aspekt betrifft die Hierarchie innerhalb des Teams. „Es sind momentan nicht die Führungsspieler da die gebraucht werden, das sollte auch Kevin Ruiz sein und es hat leider nicht funktioniert. Er war in der Rückrunde auch länger verletzt und nicht richtig fit.“

„Die Trennung war einvernehmlich, da auch die Vorgaben in den letzten 2-3 Spielen nicht erfüllt wurden. Es folgt in den nächsten Tagen eine Entscheidung wer die Mannschaft bis zum Saisonende als Trainer übernimmt", sagte Schleker zur weiteren Vorgehensweise.

Trotz der schwierigen Lage sieht der Verein weiterhin gute Chancen im Abstiegskampf. „Wir spielen noch gegen vier der letzten acht Mannschaften in der Tabelle und haben noch alles in der eigenen Hand um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Abschied mit Dankbarkeit

Kevin Ruiz selbst verabschiedete sich mit persönlichen Worten nach sieben Jahren im Verein. „Die Zeit endet nun nach 7 Jahren! 7 Jahre mit Höhen und Tiefen, Siegen und Niederlagen, Freude und Trauer. Aber ich bin dankbar für diese Zeit, ich durfte Freundschaften schließen, Erfolge feiern und Erinnerungen schaffen die ich niemals vergessen werde. Natürlich habe ich mir meinen Abgang anders vorgestellt aber so ist es nun mal im Fußball. Es ist und bleibt ein knallhartes Geschäft.“

Gleichzeitig richtete er seinen Dank an Verein und Umfeld. „An dieser Stelle möchte ich mich beim Verein und allen Verantwortlichen bedanken für diese tolle Zeit und für das Vertrauen.“

Besonders emotional fiel sein Abschied von der Mannschaft aus. „Aber meine letzten Worte gilt der Mannschaft, den Spielern, meinen Freunden. DANKE für alles was wir im Verein und außerhalb erlebt haben.“ Die gemeinsamen Erlebnisse beschreibt er eindrücklich: „Zusammen getrauert, in den Kabinen zusammen gefeiert!“

Trotz der aktuellen Situation zeigt sich Ruiz überzeugt vom Potenzial des Teams. „Ich glaube an das Team, ich glaube an den Klassenerhalt. Ich wünsche der Mannschaft nur das allerbeste.“

Mit der Trennung endet beim SSV Ehingen-Süd vorzeitig ein Kapitel, das erst im Sommer auslaufen sollte. Wie schon von FuPa berichtet übernimmt zu Beginn der neuen Spielzeit Florian Treske den SSV. Die sportliche Lage zwingt den Verein nun zu einem schnellen Neuanfang – mit dem klaren Ziel, den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu sichern.

Für Kevin Ruiz beginnt dann ab der kommenden Spielzeit ein neues Kapitel als Trainer beim TSV Blaustein.