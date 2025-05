Der SSV Dillenburg und die Chance auf den Aufstieg

Dillenburg. Showdown in der Fußball-B-Liga Dillenburg: Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der SSV Dillenburg den direkten Konkurrenten SSV Wissenbach – und kämpft dabei um seine letzte Chance auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Was nach einem Fernduell zwischen Wissenbach und Frohnhausen II klang, ist längst ein Dreikampf geworden. Mittendrin: ein SSV Dillenburg, der sich mit beeindruckender Aufholjagd zurückgemeldet hat.