Der SSV Berghausen will nicht erneut vorzeitige Geschenke verteilen

Der Blick auf die Tabelle der Bezirksliga bereitet Spielern und Verantwortlichen des SSV Berghausen nach 13 Spieltagen wenig Freude. Das Team von Trainer Ralf Dietrich steht mittlerweile mit Rang 16 auf einem direkten Abstiegsplatz. Während sich der Druck auf die Auswahl laut Dietrich also allmählich erhöht, sieht er gleichwohl einen insgesamt guten Fluss in den vergangenen vier Partien. Zur Bestätigung dessen muss am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) im Duell mit Schlusslicht DV Solingen II jedoch unbedingt ein Sieg her.
Noch bis zum vergangenen Spieltag wären die während des Aufeinandertreffens zu vergebenen drei Punkte aus Berghausener Sicht sicher fest eingeplant gewesen. Schließlich konnten die Männer aus der Klingenstadt zuvor seit Saisonbeginn keine Partie gewinnen, verloren oft hoch und wirkten fast ein wenig hilflos. Nun scheint allerdings die Wende eingetreten zu sein, siegte die Mannschaft von Coach Sebastiano Spinella doch gegen den Überraschungsvierten, Jugoslavija Wuppertal, mit 2:0 – auch wenn der Favorit nicht seinen besten Tag erwischt gehabt zu haben schien. Für Dietrich ist das Ergebnis eine laute Warnung. Er sah sich den Erfolg vor Ort an. „Ich glaube schon, dass sie das wiederholen können“, sagt er. Er haben keinen großen Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften festgestellt.
So kommen die beiden kommenden Kontrahenten aus zwei differenten Erlebnissen. Denn während die Solinger obenauf sein können, muss die Heimelf eine 1:4-Pleite in Wermelskirchen verdauen. Dabei lag der SSV zwischenzeitlich mit vier Toren im Hintertreffen, und er verteilte bei den ersten beiden Gegentreffern bereits anderthalb Monate vor dem Weihnachtsfest fleißig Geschenke. „Wenn es nicht so abgedroschen wäre, würde ich sagen, es war schon Heiligabend für Wermelskirchen“, betont auch Dietrich, dessen Ensemble kaum eigene Möglichkeiten kreierte.
Immerhin kehrt mit Daniel Nellen für das anstehende Spiel ein erfahrener Torhüter zurück zwischen die Pfosten. Er vertritt den gesperrten Louis Christopher. Am vergangenen Wochenende hatte diese Aufgabe der noch unerfahrene Burak Gülel aus der A-Jugend übernommen, der zuvor noch keine Einsätze im Seniorenfußball sammeln konnte. Und obwohl der 19-Jährige seine Sache laut seines Trainers gut machte, sogar in einigen Eins-gegen-eins-Duellen parierte, ist der Faktor Erfahrung ein großer. „Die Spieler davor haben die nicht immer“, erläutert der Übungsleiter, „da hilft es ungemein, wenn man weiß, das ist einer, der verbal unterstützt.“
Diese positive Begleitung können die Berghausener Akteure sicher gebrauchen, denn beim Blick auf die Tabelle nimmt der Druck auf sie ein wenig zu, so Dietrich. Bisher verdaue seine junge Elf diesen gleichwohl gut. Betrachtet er die vergangenen vier Partien, wähnt er sie in einem insgesamt guten Fluss. Auch wenn in dieser Zeitspanne nur ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche stehen, zeigte sich der SSV beim 2:2 bei Spitzenreiter Reusrath und dem folgenden 3:1 gegen Velbert II kompetitiv. Dennoch muss ein neuerliches Erfolgserlebnis in der derzeitigen Situation, zumal gegen das Schlusslicht, wohl dringend her.