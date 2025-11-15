Der SSV Berghausen will nicht erneut vorzeitige Geschenke verteilen

Immerhin kehrt mit Daniel Nellen für das anstehende Spiel ein erfahrener Torhüter zurück zwischen die Pfosten. Er vertritt den gesperrten Louis Christopher. Am vergangenen Wochenende hatte diese Aufgabe der noch unerfahrene Burak Gülel aus der A-Jugend übernommen, der zuvor noch keine Einsätze im Seniorenfußball sammeln konnte. Und obwohl der 19-Jährige seine Sache laut seines Trainers gut machte, sogar in einigen Eins-gegen-eins-Duellen parierte, ist der Faktor Erfahrung ein großer. „Die Spieler davor haben die nicht immer“, erläutert der Übungsleiter, „da hilft es ungemein, wenn man weiß, das ist einer, der verbal unterstützt.“

Diese positive Begleitung können die Berghausener Akteure sicher gebrauchen, denn beim Blick auf die Tabelle nimmt der Druck auf sie ein wenig zu, so Dietrich. Bisher verdaue seine junge Elf diesen gleichwohl gut. Betrachtet er die vergangenen vier Partien, wähnt er sie in einem insgesamt guten Fluss. Auch wenn in dieser Zeitspanne nur ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche stehen, zeigte sich der SSV beim 2:2 bei Spitzenreiter Reusrath und dem folgenden 3:1 gegen Velbert II kompetitiv. Dennoch muss ein neuerliches Erfolgserlebnis in der derzeitigen Situation, zumal gegen das Schlusslicht, wohl dringend her.