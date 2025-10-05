Der SSV Berghausen muss nun die Nerven behalten

Bezirksligist SSV Berghausen konnte aus den vergangenen drei Partien unter Trainer Ralf Dietrich keinen Sieg erringen – mehr noch: In den Duellen mit dem FSV Vohwinkel und dem SV Solingen gab es jeweils eine deutliche 2:6-Niederlage. Dennoch zeigen die Berghausener in Phasen der Spiele wiederholt gute Leistungen, sodass Dietrich seine Auswahl noch nicht in einem Negativlauf wähnt. Vor dem Heimauftritt am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Berghausen) gegen das durchwachsen gestartete Germania Wuppertal berichtet der Übungsleiter gleichwohl von angespannter Stimmung im Team und hofft auf ein Erfolgserlebnis.

Angesprochen auf den abgelaufenen Spieltag ächzt Dietrich ein wenig. Die Leistung seines SSV beim 2:4 in Ronsdorf lasse sich demnach in zwei Halbzeiten aufteilen. Dementsprechend erläutert er zum ersten Abschnitt: „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden und uns von ihnen überrumpeln lassen.“ Folgerichtig stand es nach 25 Minuten sowie zum Pausenpfiff 0:2. Dann aber zeigten die Gäste ihr anderes Gesicht, unter dem sie den Favoriten gar im Griff hatten und zum Ausgleich durch Justin Bartoschk und Raphael Schruff kamen. „Da waren wir die bessere und aktivere Mannschaft“, betont Dietrich.

Dass es nicht zu mehr langte, lag dann wohl an der zuweilen zu forschen Herangehensweise und der daraus resultierenden doppelten Unterzahl nach Gelb-Roten Karten für Kapitän Benedikt Brusberg und Ege Kilic kurz vor Spielende. Während Brusberg mittels taktischen Fouls wahrscheinlich noch einen Gegentreffer verhinderte und sich sozusagen fürs Team „opferte“, ließ sich Kilic durch seine Emotionen – bereits verwarnt – zu einer Diskussion mit dem Unparteiischen verleiten. Dietrich entschuldigt das unkluge Verhalten mit der Jugendlichkeit seines Angreifers. „Daraus muss er lernen“, fordert er. Das neuerliche Fehlen von Brusberg macht es dem SSV weiterhin schwer, einen Rhythmus zu finden.

Gerade in einer Phase der Saison, in der die Stimmung innerhalb der Mannschaft aufgrund der jüngsten Serie an Niederlagen leicht angespannt ist. Laut Dietrich brennt sie darauf, die bekannten Schwächen gerade im Defensivverbund abzustellen. Zumindest ein durch die zweite Halbzeit vielleicht verdientes Unentschieden in Ronsdorf hätte immerhin auch tabellarisch gezeigt, dass sich der SSV auf dem richtigen Weg befindet. Weil Vohwinkel, der SV Solingen und Ronsdorf aber eher zu den Schwergewichten der Liga zählen, drückt Dietrich keineswegs den roten „Panik-Knopf“ und verneint einen bereits gestarteten Negativlauf. Ihm ist allerdings ebenfalls klar, und das sagt er ebenso deutlich: „Wir brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis.“

Womöglich gibt es das am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Germania Wuppertal. Die Auswahl von Trainer Ünsal Bayzit ist seit sechs Spielen sieglos, holte in dieser Zeitspanne lediglich drei Unentschieden und schied am Donnerstag nach einem 1:2 bei Kreisligist Heiligenhaus im Kreispokal Wuppertal-Niederberg aus dem Wettbewerb. „Die kommen auch nicht mir stahlgehärteter Brust“, vermutet Dietrich und wittert die Chance. In diesem Aufeinandertreffen auf Augenhöhe sei ein Sieg daher das klare Ziel. Ausschlaggebend werden demnach wohl die Nerven der jungen SSV-Spieler sein.