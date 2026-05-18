Der SSV Berghausen lebt im Tabellenkeller noch Im Bezirksliga-Abstiegskampf gibt es einen eigenen Sieg und eine überraschende Nachricht für den SSV Berghausen, der nach seinem 3:1 über den BV Gräfrath mehr denn je wieder hoffen darf. Ganz ohne Drama aber geht es nicht. von RP / Tobias Brücker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der SSV Berghausen bleibt im Rennen um die Bezirksliga. – Foto: wilhelm gundlach

Der SSV Berghausen kann einen wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga verbuchen: Im Heimspiel gewann die Auswahl von Trainer Ralf Dietrich verdient – nicht aber ohne ein wenig Dusel – mit 3:1 (1:0). Ausschlaggebend für den Erfolg war insbesondere eine Phase über gut sieben Minuten kurz nach dem Seitenwechsel. Überdies gibt es eine weitere gute Nachricht für den SSV im Abstiegskampf von überraschend anderer Stelle.

Denn zuletzt stritten sich die Berghausener auch mit dem SV Wermelskirchen um den Ligaverbleib. Dabei rangierte die Elf aus dem Bergischen Land vor dem SSV. Allerdings mussten sich die dortigen Verantwortlichen offenbar dazu entscheiden, die Mannschaft drei Partien vor Schluss aus dem Ligabetrieb zu nehmen. Dementsprechend steht ein Absteiger bereits fest, sodass Berghausen einen Platz nach oben und somit näher ans rettende Ufer rutscht. Laut der Rechnung von Coach Dietrich ist nach seinem Empfinden auch Viktoria Rott, das am Tabellenende steht und sechs Zähler auf den Relegationsrang aufholen müsste, aus der Verlosung. Der SSV hat mit seinen 30 Zählern somit noch einen Punkt Rückstand auf die Relegation und die dort platzierte SG Hackenberg sowie noch zwei Heimspiele gegen machbare Gegner. „Mit 36 Punkten steigen wir nicht ab“, prognostizierte Dietrich, und er betonte: „Wir leben noch.“ Dietrich dämpft erst einmal die Euphorie Dabei hat der 3:1-Triumph über Gräfrath freilich seinen Anteil. Gleichwohl dämpfte Dietrich fast jegliche Euphorie. Schließlich hatten seine Schützlinge erneut oft keine gute Figur im Abschluss und dem Umgang mit Chancen gemacht. Gleich dreimal liefen sie allein auf Faria Baraza im Gräfrather Tor zu, ehe es erst beim vierten derartigen Versuch Musa Ceesay gelang, den Ball nach einem Diagonalwechsel aus linker Position in die rechte Ecke zur Führung zu verwandeln (27.). „Es war wie so oft: Wir machen uns das Leben selber schwer.“ Die Gäste wiederum taten sich etwas schwer, traten jedoch auch etwa ohne ihren Top-Scorer Alessio Mangia auf.