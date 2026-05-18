Der SSV Berghausen lebt im Tabellenkeller noch

Der SSV Berghausen kann einen wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga verbuchen: Im Heimspiel gewann die Auswahl von Trainer Ralf Dietrich verdient – nicht aber ohne ein wenig Dusel – mit 3:1 (1:0). Ausschlaggebend für den Erfolg war insbesondere eine Phase über gut sieben Minuten kurz nach dem Seitenwechsel. Überdies gibt es eine weitere gute Nachricht für den SSV im Abstiegskampf von überraschend anderer Stelle.
Denn zuletzt stritten sich die Berghausener auch mit dem SV Wermelskirchen um den Ligaverbleib. Dabei rangierte die Elf aus dem Bergischen Land vor dem SSV. Allerdings mussten sich die dortigen Verantwortlichen offenbar dazu entscheiden, die Mannschaft drei Partien vor Schluss aus dem Ligabetrieb zu nehmen. Dementsprechend steht ein Absteiger bereits fest, sodass Berghausen einen Platz nach oben und somit näher ans rettende Ufer rutscht. Laut der Rechnung von Coach Dietrich ist nach seinem Empfinden auch Viktoria Rott, das am Tabellenende steht und sechs Zähler auf den Relegationsrang aufholen müsste, aus der Verlosung. Der SSV hat mit seinen 30 Zählern somit noch einen Punkt Rückstand auf die Relegation und die dort platzierte SG Hackenberg sowie noch zwei Heimspiele gegen machbare Gegner. „Mit 36 Punkten steigen wir nicht ab“, prognostizierte Dietrich, und er betonte: „Wir leben noch.“
Dabei hat der 3:1-Triumph über Gräfrath freilich seinen Anteil. Gleichwohl dämpfte Dietrich fast jegliche Euphorie. Schließlich hatten seine Schützlinge erneut oft keine gute Figur im Abschluss und dem Umgang mit Chancen gemacht. Gleich dreimal liefen sie allein auf Faria Baraza im Gräfrather Tor zu, ehe es erst beim vierten derartigen Versuch Musa Ceesay gelang, den Ball nach einem Diagonalwechsel aus linker Position in die rechte Ecke zur Führung zu verwandeln (27.). „Es war wie so oft: Wir machen uns das Leben selber schwer.“ Die Gäste wiederum taten sich etwas schwer, traten jedoch auch etwa ohne ihren Top-Scorer Alessio Mangia auf.
Im zweiten Durchgang nahm das Spiel dann unvermittelt Fahrt auf, weil auch Gräfrath nun deutlich aufs Tempo drückte. Die Hausherren wussten dies aber mit schnellen Pässen in die Tiefe zu bestrafen – und zwar gleich doppelt: Zuerst traf Leon Mockschan aus rund 16 Metern und zentraler Position zum 2:0 (51.), und dann fand Robin Bastian mit seiner Hereingabe von der rechten Seite Kapitän Benedikt Brusberg in der Mitte (55.). Ohne Drama geht es in Berghausen aber offenbar nicht, denn nahezu mit Wiederanpfiff kam der Ballspiel-Verein zum Anschluss: Torschütze Ismail Cakici fiel das Spielgerät hierbei nach einem langen Schlag im „Sandwich“ zwischen zwei Berghausener Verteidigern einfach auf den Kopf – und von dort zunächst an den Innenpfosten und schließlich in die Maschen (57.).
So verspürte Dietrich ab diesem Zeitpunkt doch eine Anspannung, die wenige Sekunden vorher noch nicht da gewesen war. „Das 2:3 hätte wahrscheinlich pures Chaos veranstaltet“, erläuterte er seine Gefühlswelt. Dass seine Elf den Sieg unbedingt wollte, veranschaulichte jedoch eine Szene in der 85. Minute: Gräfrath kombinierte sich schön durch und hatte SSV-Aushilfstorwart Florian Brüse bereits nahezu geschlagen. Er vertrat den urlaubenden Daniel Nellen. Doch im letzten Moment kam dem Schlussmann Robin Bastian per Grätsche zur Hilfe. Der Routinier war zuvor mit in den Fünfer gesprintet. Das beweist: Der SSV Berghausen lebt offensichtlich noch.