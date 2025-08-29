Der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal gelingt ein famoser Saisonstart

Der Auftakt hätte kaum besser sein können. Unter dem neuen Cheftrainer Aurelio Martins sind die Fußballer des Landesligisten SpVgg. Gundelfingen/Wildtal mit drei Siegen in die Saison gestartet.

Aurelio Martins hat derzeit gut lachen: Im Sommer hat er bei der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal die Nachfolge des langjährigen Trainers Jörg Roth angetreten. Und nun ist er gleich mit zwei Punktspielsiegen ins Rennen gegangen. Beide Spiele endeten mit einem 5:2-Erfolg, verliefen aber völlig unterschiedlich.

„In Mundingen sind die Jungs super ins Spiel gekommen, haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und haben zur Halbzeit eine 3:0-Führung erspielt“, berichtet Martins. Nach der Pause kam Mundingen durch zwei Strafstöße auf 2:3 heran. „Es war klar, dass Mundingen sich das Spiel nicht einfach nehmen lassen würde“, sagt Martins, der einige Umstellungen vorgenommen hatte; diese Phase der Umorientierung habe der SVM genutzt. Als der bereits verwarnte Gu-Wi-Keeper Mattia Gerges wegen Ballwegschlagens der Ampelkarte ansichtig wurde, schien das Pendel in Richtung der Gastgeber auszuschlagen. Doch weit gefehlt: „Die Mannschaft hat in Unterzahl super reagiert und zwei weitere Tore nachgelegt“, lobt Martins.