Der Sportpark tanzt

Nach dem 3:0 gegen Nürnberg II ist Haching alleiniger Tabellenführer

Am Freitagabend tanzte der Sportpark in Haching. Nichts war mehr zu spüren vom bitteren und trostlosen Abstieg aus der dritten Liga. Der 3:0 (0:0)- Heimsieg gegen die U-21 des 1. FC Nürnberg schürte die Hoffnung in der Regionalliga die erste Geige spielen zu können. Die 2600 Zuschauer feierten ausgelassen die Sieger, die zum sechsten Mal im sechsten Saisonspiel als Gewinner die Partie beendeten und den Platz an der Spitze vereidigten. „Ich bin einfach froh, dass wir es wieder geschafft haben“, meinte Hachings Trainer Sven Bender, der sich von der Euphorie kaum anstecken ließ: „Wir sind weiter im Umbruch und es bleibt noch viel Arbeit“. Sicher eine realistische Einschätzung, denn lange sah es nach einem Abnützungskampf aus und erst im Schlussport spielten die Gastgeber den Kontrahenten an die Wand. „In der ersten Halbzeit waren wir sogar besser, haben leider kein Tor gemacht, in der zweiten Halbzeit sah es dann ganz anders aus, dann hat Haching verdient gewonnen“, räumte der Nürnberger Coach Andreas Wolf ein Mit nur eine Umstellung schickte Bender sein Team in das Gipfeltreffen: Für den verletzten Kapitän Markus Schwabl feierte der Rückkehrer Alexander Winkler ein mehr als solides Comeback. In der Anfangsphase wackelten die Hachinger in der Defensive und hatten Glück, dass der „Club-Stürmer“ Tino Kusanovic (10.) nur den Pfosten traf. Dann bekamen die Schützlinge von Sven Bender die Partie besser im Griff, bis zur Pause blieben Chancen allerdings Mangelware. „Ich habe zur Mannschaft gesagt, die erste Halbzeit ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, das hat sich dann aber geändert“, räumte Bender ein.

Nach dem Seitenwechsel intensivierte die Heimelf den Druck auf den Gegner und erhöhte zugleich das Tempo. Cornelius Pfeiffer und Andy Breuer verpassten nach einer Stunde nur knapp den Führungstreffer. Dann kam der große Auftritt von Simon Skarlatidis: Der Deutsch-Grieche schnürte einen Doppelpack (74. und 85./Elfmeter) und war neben Manuel Stiefler erneut der absolute „Ankerspieler“ für die „jungen Wilden“ an seiner Seite. In der Schlussminute machte der laufstarke Pfeiffer mit dem 3:0 den Deckel zu und die Feierlichkeiten konnten beginnen „Sicher stimmt bei uns die Mischung, aber der Umbruch geht in den nächsten Spielen weiter“, meinte Bender, der von Vorschusslorbeeren nichts wissen will, aber die Hachinger aus der Abstiegs-Tristesse geführt hatte und im kürzester Zeit eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine gestellt hat.

Auf der Tribüne verfolgten einige Akteure, die keine Verträge mehr erhalten hatten, die Partie. Nicht ausgeschlossen, dass der Spitzenreiter seinen Kader noch erweitert. Aber jetzt gibt es erst mal keine Zeit zum Durchatmen, denn bereits am Dienstag steht im BFV-Verbandspokalspiel beim Bayernligisten SV Erlbach auf dem Programm. „Ich freue mich auf meine Freunde in Erlbach, aber wir haben im Pokal einiges gut zu machen und wollen natürlich eine Runde weiter kommen“, meinte Präsident Manfred Schwabl, der nach dem Sieg im Gipfeltreffen gegen den Verfolger aus Nürnberg zu den ersten Gratulanten der weiter ungeschlagenen Mannschaft gehörte.