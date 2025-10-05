Der Sportfreunde-Coach ist ziemlich enttäuscht Spielbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Die Sportfreunde Düren verlieren in Siegburg mit 1:5.

Sportfreunde-Coach Marcel Demircan war ziemlich enttäuscht nach der Partie seines Teams beim Siegburger SV, das 1:5 verloren ging. Er hatte das Gefühl, dass sich seine Jungs alles andere als reif für die Fußball-Mittelrheinliga präsentierten.

Aufgrund einiger Torgelegenheiten der Sportfreunde nach dem Wechsel hätte zwar seiner Meinung das Ergebnis etwas knapper ausfallen können, doch mit der gesamten Einstellung seines Teams war er diesmal absolut unzufrieden.

„Heute haben wir wieder einmal gezeigt bekommen, dass der Abstand von Landesliga zur Mittelrheinliga nicht nur eine Klasse beträgt. Die vielen Nachlässigkeiten innerhalb der Mannschaft, das mangelnde Zweikampfverhalten und die vielen Fehlpässe ohne Bedrängnis zeigen einen deutlichen Unterschied in der Qualität der beiden Ligen“, so der SFD-Trainer.

Die beiden ersten Gegentore machten ihm schon zu schaffen, denn sie waren absolut vermeidbar. Ganz anders der Gastgeber, der durch Michael Ojesamni und Leo Kamara in Halbzeit eins mit 2:0 führte. Nachdem Alexander Sai in der 66. Minute auf 3:0 erhöhte, verschoss Marc Wollersheim drei Minuten später auch noch einen Elfmeter. Der Anschlusstreffer durch Tobias Frohn (78.) war ohne Wirkung, denn Nico Kuhbier und Hussein Hammouda besorgten zum Ende hin das 5:1.

Düren: Müller - Blohm, Bergstreiser (80. Sengül), Frohn, Wollersheim (76. Fuhrmann), Kilic (80. Chrisanth), Kurtaliqi (63. Choi), Mbayabu, Yamashita (63. Görisch), Karabulut, Mandelartz

