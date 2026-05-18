Der Sportclub D.L.P. bejubelt die Meisterschaft

Der Sportclub D.L.P. kann bereits zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der Kreisklasse Nord 1 feiern. – Foto: Silvia Izsò

Bereits zwei Runden vor Saisonende sind am 24. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 einige Vorentscheidungen gefallen. Der Sportclub D.L.P. gewann mit 3:0 gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Megesheim und sicherte sich bei einem respektablen Vorsprung von acht Punkten vorzeitig die Meisterschaft. Der TSV Oettingen siegte im vorgezogenen Spiel mit 3:1 gegen Niederhofen/Hausen und baute seinen Vorsprung vor Deiningen (nur 0:0 gegen Flotzheim) auf vier Zähler aus. Somit fehlt dem Tabellenzweiten nur noch ein Sieg in den letzten zwei Spielen zur Vizemeisterschaft und zur Möglichkeit, über die Relegation aufzusteigen. Am anderen Ende der Tabelle entschied Ederheim das „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Wemding/Wolferstadt mit 2:0 für sich und wahrte damit die Chance auf den direkten Klassenerhalt.

Unter der sehr guten Leitung des Unparteiischen Samuel Müller-Meerkatz übernahmen die Hausherren von Beginn an die Partie und hatten gute Chancen, um in Führung zu gehen (7. / 20.). Es dauerte jedoch eine knappe halbe Stunde, ehe sie sich belohnten. Maximilian Schuster schloss nach Zuspiel von Marco Roßkopf zum 1:0 ab. Die Gäste hätten in Halbzeit eins noch ausgleichen können, aber die einzig wirklich gefährliche Aktion ging nur an die Latte. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Kickers die Oberhand. Marco Roßkopf wurde im Strafraum gefoult und den fälligen Elfmeter nutzte Schuster zu seinem zweiten Treffer (57.). Nach feiner Vorarbeit durch Dominik Stowasser vervollständigte Schuster seinen Hattrick und erhöhte auf 3:0 (69.). Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Kickers, der durchaus auch höher hätte ausfallen können. Zuschauer: 150. (bb)

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, kamen aber zunächst nicht zu zwingenden Torchancen. Kurz vor der Halbzeit führte ein Fehler im Spielaufbau zur Lauber Führung durch Benedikt Seefried, der freistehend zum 0:1 abschloss (44.). In der zweiten Halbzeit konnten die zahlreichen Zuschauer ein ausgeglichenes Derby beobachten. Nach einem schönen Steilpass von Sebastian Ziegler tauchte Luis Ziegler frei vor dem Gästetor auf und erzielte per Flachschuss den 1:1-Ausgleich (58.). Kurz darauf landete David Seitz’ Schuss aus halbrechter Position auf dem Lauber Tornetz. Nach einer schönen Kombination war es erneut Luis Ziegler, der frei vor Gäste-Schlussmann Tim Lechner zum Abschluss kam und aus zentraler Position das 2:1 markierte (68.). Die Gäste kamen in der Folge noch zu vereinzelten Chancen, die jedoch SWS-Torhüter Tobias Bucher zunichtemachte, sodass es beim verdienten Heimsieg blieb. Zuschauer: 230. (aku)

Die Gastgeber waren während der gesamten Partie spielbestimmend, konnten jedoch ihre zahlreichen Chancen nicht in Tore ummünzen. Tim Betzler köpfte Leon Dammers Flanke übers Gästetor (5.), auch Kopfstöße von Simon Bühlmeier (9.) und Dammer (32.) brachten keinen Erfolg. Gegenüber entschärfte Keeper Marlon Dahms mit starkem Reflex Lukas Hertleins Freistoß (30.). Weitere Deininger Gelegenheiten von Marvin Löflad (31.), Betzler (36.), Dammer (38.) und Elias Fuchs (45.) blieben ungenutzt. Auch nach dem Wechsel besaß die Heimelf ein deutliches Übergewicht, aber in den entscheidenden Phasen fehlte bei Abschlüssen von Stefan Neuwirt (51.), Fabian Chlebisz (57.), Dammer (62./80.), Löflad (70.), Robin Welchner (88.) und Peter Gerstmeier (90.+2) die letzte Konsequenz. Sogar ein Gästesieg war am Ende noch möglich, doch Daniel Meyr und Paul Hauk vergaben leichtfertig eine Großchance (90.). Zuschauer: 75. (aku)

Die Heimelf besaß von Beginn an ein Übergewicht mit zahlreichen Abschlüssen von Rudolf Lehmann (4./19./33./36.) und Michael Brenner (9./34.). Gegenüber war im ersten Durchgang nur Eddie Fischer per Freistoß gefährlich. Nachdem auch Heimchancen von Felix Strauß, Vasilica Maftei und Marco Gröninger nichts eingebracht hatten, gelang Deniz Karabal mit dem Pausenpfiff das 1:0. Nach dem Wechsel kreierten die Gäste mehr Möglichkeiten, doch Suhrob Permatovs Torschuss (52.), Freistöße von Hotun Kadir-Mikail (72./78.) und Fischer (76.) sowie zwei Versuche von Perica Maksimovic (84./85.) brachten keinen Torerfolg. Nachdem auch Gröninger (69.) und Lehmann (79.) weitere Freistöße vergaben, war es Brenner, der kurz vor Spielende mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. ZS: 80. (aku)