Der Sportbetrieb ruht am Totensonntag – teilweise

Der Ball ruht am Totensonntag - wenn auch nicht überall in Deutschland gleich. – Foto: Timo Babic

Das Sportprogramm an diesem Wochenende fällt spärlich aus. Die meisten Ligen pausieren, quer durch die Sportarten. Und gerade am Sonntag ruht fast überall der Sportbetrieb in der Region – zumindest bis 18 Uhr. Der Grund dafür ist der Totensonntag als Gedenktag der evangelischen Kirche. Es ist ein sogenannter „stiller Feiertag“, aber kein gesetzlicher Feiertag.

Strenge Regeln am Totensonntag Trotzdem gilt an diesem Tag ein eng gefasstes Veranstaltungsverbot, das in NRW im Gesetz über Sonn- und Feiertage festgelegt ist. Darin sind unter anderem Märkte, Ausstellungen, jegliche Unterhaltungsangebote und eben auch „sportliche und ähnliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen und -leistungsschauen“ untersagt.

Strengere Regeln gelten in NRW nur am Karfreitag. Dann gilt sogar ein allgemeines, ganztägiges Veranstaltungsverbot. Am Totensonntag gilt das für den Zeitraum von 5 bis 18 Uhr, ebenso an Allerheiligen. In der Theorie sind daher zum Beispiel Fußballspiele am Totensonntag am Abend möglich, in der Praxis sehen die Sportverbände jedoch davon ab. Der Sport ruht in NRW also größtenteils am Totensonntag. Das Feiertagsgesetz ist jedoch Ländersache. So gelten beispielsweise für den Totensonntag in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regeln. In Niedersachsen gilt das Verbot für den gesamten Tag, in Schleswig-Holstein von 6 bis 20 Uhr und in Hamburg nur von 6 bis 17 Uhr. Deutlich lockerer geht es in anderen Bundesländern zu: In Baden-Württemberg ist der Spielbetrieb ab 11 Uhr wieder erlaubt. In Bayern dürfen sogar uneingeschränkt Sportevents stattfinden. Entsprechend stehen dort auch am Totensonntag Begegnungen im Amateurfußball an.