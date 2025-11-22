Der Sportbetrieb ruht am Totensonntag – teilweise

Das Sportprogramm an diesem Wochenende fällt spärlich aus. Die meisten Ligen pausieren, quer durch die Sportarten. Und gerade am Sonntag ruht fast überall der Sportbetrieb in der Region – zumindest bis 18 Uhr. Der Grund dafür ist der Totensonntag als Gedenktag der evangelischen Kirche. Es ist ein sogenannter „stiller Feiertag“, aber kein gesetzlicher Feiertag.
Trotzdem gilt an diesem Tag ein eng gefasstes Veranstaltungsverbot, das in NRW im Gesetz über Sonn- und Feiertage festgelegt ist. Darin sind unter anderem Märkte, Ausstellungen, jegliche Unterhaltungsangebote und eben auch „sportliche und ähnliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen und -leistungsschauen“ untersagt.
Strengere Regeln gelten in NRW nur am Karfreitag. Dann gilt sogar ein allgemeines, ganztägiges Veranstaltungsverbot. Am Totensonntag gilt das für den Zeitraum von 5 bis 18 Uhr, ebenso an Allerheiligen. In der Theorie sind daher zum Beispiel Fußballspiele am Totensonntag am Abend möglich, in der Praxis sehen die Sportverbände jedoch davon ab. Der Sport ruht in NRW also größtenteils am Totensonntag.
Das Feiertagsgesetz ist jedoch Ländersache. So gelten beispielsweise für den Totensonntag in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regeln. In Niedersachsen gilt das Verbot für den gesamten Tag, in Schleswig-Holstein von 6 bis 20 Uhr und in Hamburg nur von 6 bis 17 Uhr. Deutlich lockerer geht es in anderen Bundesländern zu: In Baden-Württemberg ist der Spielbetrieb ab 11 Uhr wieder erlaubt. In Bayern dürfen sogar uneingeschränkt Sportevents stattfinden. Entsprechend stehen dort auch am Totensonntag Begegnungen im Amateurfußball an.
Fitnessstudios haben derweil am Totensonntag geöffnet. Sie besitzen keinen Veranstaltungscharakter und gelten als gesundheitsfördernd. Das mag und kann der Gesetzgeber nicht verbieten. Für Sportveranstaltungen gibt es allerdings auch Ausnahmeregelungen. Voraussetzung dafür laut Gesetz: Ein „dringendes Bedürfnis“, damit darf aber „keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und Feiertagsschutzes verbunden“ sein. In der Fußball-Bundesliga finden deshalb an diesem Sonntag auch regulär zwei Spiele statt – vor 18 Uhr.
Dass das Feiertagsgesetz auch wirklich eingehalten wird, dafür ist das jeweilige städtische Ordnungsamt zuständig. Verstöße können sogar mit Bußgeldern geahndet werden. Damit wird auch vor Profivereinen nicht Halt gemacht. In der Saison 2012/13 trug Eintracht Frankfurt als Zweitligist am Totensonntag ein Heimspiel gegen Alemannia Aachen aus. Der Feiertag war bei der Terminierung des Spieltages von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) und dem Verein schlichtweg übersehen worden. Als das Problem auffiel, war es für eine Verschiebung oder eine Ausnahmeregelung zu spät. Frankfurt musste eine Ordnungsstrafe in vierstelliger Höhe zahlen.
Während im hiesigen Amateurfußball in Mönchengladbach/Viersen das ganze Wochenende pausiert wird, finden im Fußballkreis Heinsberg am Sonntag drei Partien im Rahmen des Kreispokal-Achtelfinales statt – gesetzeskonform werden diese aber erst um 18 Uhr angepfiffen.