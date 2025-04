Maximilian Geißler musste im Derby vier Mal hinter sich greifen und verlor nicht nur das Derby, sondern auch den Platz an der Sonne. – Foto: Rocco Menger

Der Spitzenreiter strauchelt im Derby! Im Dreikampf um den Meistertitel in der Landesklasse 2 hat Tabellenführer Büßleben ausgerechnet zuhause im Derby gegen Gispersleben einen gebrauchten Tag erwischt. Mit 3:4 musste sich die Elf von Trainer Mario Wisocki geschlagen geben. Verlinkte Inhalte Landesklasse 2 Büßleben Gispersleben Robin Quitt Patric Schenke

Büßlebens Kapitän Robin Quitt kommt dieser Strauchler gar nicht mal so überraschend, denn seiner Meinung nach "hakt es seit der Rückrunde an verschiedenen Stellen". Dies wusste "Kellerkind" Gispersleben an diesem Tag gekonnt auszunutzen, sodass die bis dato beste Defensive der Liga erstmals 4 Gegentreffer hinnehmen musste.

So., 27.04.2025, 13:00 Uhr SV Blau-Weiß Büßleben 04 Büßleben TSV Motor Gispersleben Gispersleben 3 4 Abpfiff Für Gisperslebens Patric Schenke verlief der Nachmittag am Peterbach wie erhofft. Er selbst steuerte einen Assist und den vorentscheidenden vierten Treffer seiner Mannschaft bei und war begeistert von der Stimmung der mitgereisten Gispi-Ultras. "Die Unterstützung unser Fans, die uns überall hin begleiten, war überragend. Wir haben in dem Spiel endlich mal vor dem Tor unsere Chancen genutzt, waren von der ersten Minute komplett da. Es hat einfach alles gepasst. Vier Tore gegen diese starke Defensive zu erzielen war sensationell für uns. Nun gehen wir natürlich auch gegen Walschleben mit breiter Brust ins Spiel und ich denke mit so einer Leistung geht auch da vielleicht noch was." so der Ur-Gisperslebener, der mit seiner Mannschaft einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht hat.

Für Büßleben war es hingegen ein völlig gebrauchter Nachmittag. Den frühen Rückstand durch Afokpene wusste der Spitzenreiter zwar noch durch Volkmer auszugleichen, musste aber nach dem erneuten Rückschlag von Puschner erneut einem Rückstand hinterher rennen. Ein direkter Freistoß, weil eben auch aus dem Spiel heraus nicht viel ging, musste dann den 2:2 Ausgleich herbeiführen. Monecke traf über die Mauer ins kurze Eck, ließ Kölzner nicht gut aussehen, aber stellte seinen Trainer Mario Wisocki auch nicht wirklich zufrieden. Er schimpfte bereits vor dem Pausenpfiff seinen Unmut heraus, aber wer dachte, dass sich der Spielverlauf nach der Pause zugunsten der Heimelf dreht, wurde an diesem Tag enttäuscht. Gisperslebens Lehmann sorgte nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff für die kalte Dusche und Schenke legte später mit dem 2:4 nochmals nach. Da kam auch der Anschlusstreffer von Tschirschky zu spät und verhalt letztlich nicht mehr zum erhofften Punktgewinn. Büßlebens Kapitän Robin Quitt resümierte nach dem Spiel, dass es irgendwann zu solch einer Niederlage kommen musste, da der Motor des Spitzenreiters in der Rückrunde wohl schon eine Weile länger zu stottern begann. "Zuletzt konnten wir die Ergebnisse noch so gestalten (zumeist auch sehr glücklich), dass es den wenigsten Außenstehenden aufgefallen ist, aber der aufmerksame Zuschauer wird beobachtet haben, dass es nicht mehr so flüssig aussieht und harmoniert wie in der Hinrunde. An welchen genauen Stellen wir schrauben müssen, probieren wir gerade intern aufzuarbeiten."