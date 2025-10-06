Einen Schritt zu spät kommt hier Lauingens Fatjon Gashi (links) gegen Alerheims Torwart Samuel Hertle. – Foto: Karl Aumiller

Der Spitzenreiter sorgt für Frust beim FC Lauingen Alerheim gewinnt beim sieglosen Kreisliga-Kellerkind +++ Reimlingen kommt nicht auf Touren +++ Behringer-Hattrick bei Schretzheims Sieg in Holzkirchen

Der FC Lauingen wartet in der Kreisliga Nord weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. Zwar hielten die Mohrenstädter gegen den Spitzenreiter SG Alerheim ordentlich mit, mussten sich aber trotzdem mit 1:2 geschlagen geben. Damit ist der FCL ebenso wie der SV Ehingen/Ortlfingen und der SV Mauren weiterhin sieglos.



Schiedsrichter: Stefan Ebenbeck (Hollenbach) - Zuschauer: 100 Der FC Lauingen hatte vergeblich auf eine Überraschung gehofft und unterlag der SG Alerheim mit 1:2. Der Spitzenreiter ging in der 20. Minute durch Robert Zwölfer in Führung. Nur zehn Minuten später stellte Benjamin Töpfer auf 0:2. Vor der Halbzeit wurde Lauingens Qendrim Thaqi für zehn Minuten zum Zuschauen verdonnert, was die SGA nicht nutzen konnte. Spannung kam in der 86. Minute auf, denn da gelang Leon Lukschnat der Anschlusstreffer. Mehr war für die Lauinger nicht mehr drin.Schiedsrichter: Stefan Ebenbeck (Hollenbach) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 60 Der SV Holzkirchen erlebte gegen den BC Schretzheim eine unliebsame Überraschung und verlor mit 3:4. Die Schretzheimer dominierten die ersten 30 Minuten, als Jonas Behringer in der 12., 15. und 31. Minute ein lupenreiner Hattrick gelang. Spielertrainer Philipp Buser verkürzte für Holzkirchen zwar auf 1:3 (33.), doch gleich nach der Halbzeit stand es 1:4. Jakob Minnich hatte für das Kleeblatt getroffen. Doch Holzkirchen gab nicht auf: David Schmid traf zum 2:4 (55.) und Buser sorgte in der Schlussminute noch einmal für Spannung. Letztlich kam der Anschlusstreffer aber doch zu spät.Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 60

Simon Lösch (vorne) musste mit dem FSV Reimlingen den nächsten Dämpfer hinnehmen. Gegen den TSV Monheim (links Florian Scheuenpflug) gab es eine 0:3-Heimpleite. – Foto: Szilvia Izsó



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100 Der Vizemeister FSV Reimlingen kommt nicht ins Rollen, auch gegen den TSV Monheim setzte es mit 0:3 eine Niederlage. Leon Kaspar köpfte in der 15. Minute nach einer Flanke von Philipp Jähnel zum 0:1 ein. Peter Enhuber sorgte in der 55. Minute mit dem 0:2 für eine Vorentscheidung, nachdem David Hämmerle ihn bedient hatte. Nur zwei Minuten später erhielt Reimlingens Raphael Wick eine Zeitstrafe, in Überzahl gelang Philipp Jähnel mit einem Abstaubertor (63.) noch das 0:3.Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Florian Flock (Ramsberg) - Zuschauer: 100 Die SSV Dillingen schnupperte im Kellerduell zwar am Sieg, kassierte beim SV Mauren aber ganz spät noch das 1:1. Adonis Isufi hatte Dillingen in der 12. Minute in Führung geschossen. Dabei blieb es bis kurz vor Schluss. Dann verwandelte Sven Schreitmüller einen Elfmeter für Mauren, nachdem Manuel Schreitmüller zuvor gefoult worden war.Schiedsrichter: Florian Flock (Ramsberg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 123 Sieben Treffer bekamen die Fans bei der Partie des SV Donaumünster gegen den FSV Buchdorf geboten - mit dem besseren Ende für den FSV. Niklas Pichlmayr brachte Donaumünster zwar früh in Führung (4.), doch Albert Kaiser glich postwendend aus (8.). Doch schon drei Minuten später stand es 2:1, weil Pichlmayr erneut einnetzte. Nach der Pause drehte Buchdorf das Spiel: Andreas Maier (50.) und Simon Lux (62., 67.) sorgten für eine 4:2-Führung. Donaumünsters Christoph Pfefferer sah kurz darauf die rote Karte. Trotzdem kam der SVD durch Felix Wanner der Nachspielzeit noach auf 3:4 heran.Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 123



Schiedsrichter: Jannik Schönberger (Ettenbeuren) - Zuschauer: 80 Der SV Ehingen/Ortlfingen hoffte vergeblich auf den ersten Sieg, kurz vor Schluss glich der TSV Hainsfarth noch zum 2:2 aus. Thomas Eberle hatte Hainsfarth in der 7. Minute in Führung geschossen. Doch dann kam die Zeit des SVE: Max Ostermeier erzielte in der 12. Minute per Kopf den Ausgleich, ehe Andreas Behringer in der 33. Minute das 2:1 markierte. In der zweiten Halbzeit wurde es hitzig: Bastian Stefanovic (73./Ehingen) und Thomas Eberle (79./Hainsfarth) sahen die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit sicherte Nico Hensolt dem TSV dann noch den einen Punkt.Schiedsrichter: Jannik Schönberger (Ettenbeuren) - Zuschauer: 80