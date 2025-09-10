Der Spitzenreiter reist an

Vor einer wahren Herkulesaufgabe steht TuS Langenheide am kommenden Sonntag. Schließlich gastiert mit der Reserve von TuS Eintracht Bielefeld der Primus der Kreisliga B Staffel 2. TuS Langenheide erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:3 als Verlierer im Duell mit dem FC Altenhagen hervor. TuS Eintracht Bielefeld II siegte im letzten Spiel und hat nun 15 Punkte auf dem Konto.

Mehr als Platz sieben ist für TuS Langenheide gerade nicht drin. Die Gastgeber verbuchten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf der Habenseite.

TuS Eintracht Bielefeld II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Gasts. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die Elf von Coach Tomislav Tadic zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat TuS Eintracht Bielefeld II alle gewonnen.