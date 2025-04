Der Spitzenreiter muss in Ehingen alles geben

So sehr sich Karl Kukula auch streckte, der Keeper des SV Ehingen/Niederhofen konnte die Heimniederlage gegen den FC Mahingen nicht verhindern. – Foto: Karin Tautz

Der FC Maihingen musste alles geben, um sich beim SV Ehingen/Ortlfingen mit 2:1 durchzusetzen. Damit behaupten die Nordrieser auch die Tabellenspitze in der Kreisliga Nord - vor dem FSV Reimlingen, der bei der SG Ebermergen/Mündling groß auftrumpfte. Im Tabellenkeller wird die Luft für den TSV Möttingen immer dünner, gegen die SSV Höchstädt und die SG Alerheim setzte es zwei Niederlagen.



Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 140 Der SV Ehingen/Ortlfingen verlangte dem FC Maihingen alles ab, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben. Daniel Zekl brachte die Maihinger bereits in der 11. Minute in Führung, als er nach einem Zuspiel von Andreas Haas ins Netz traf. Nach der Halbzeit gelang Ehingens Simon Leser in der 60. Minute der Ausgleich, als er nach einem Schuss von Florian Steppich abstaubte. Doch Max Steger sicherte dem FC Maihingen in der 80. Minute den Sieg, als er eine Vorlage von Leonardo da Cunha Pimenta verwertete.Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm) - Zuschauer: 140



Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 120 Die zweite Niederlage innerhalb von zwei Tagen musste der TSV Möttingen einstecken. Bei der SG Alerheim stand es am Ende 1:2. Dabei sprach in der Schlussphase eigentlich viel für Möttingen. Nach einer roten Karte für Alerheims Philipp Ziegler (72.) brachte Thomas Wittke den TSV in der 78. Minute in Führung. Doch die SG Alerheim antwortete trotz Unterzahl schnell: Christoph Wagner glich nur eine Minute später aus, bevor Sebastian Hertle in der 87. Minute den Siegtreffer erzielte.Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 200 Die SG Ebermergen/Mündling war gegen den FSV Reimlingen auf verlorenem Posten und musste eine deutliche 0:5-Niederlage hinnehmen. Dominik Kohnle eröffnete bereits in der 4. Minute mit einer präzisen Vorlage von Sebastian Engel das Torfestival. 16 Minuten später ließ Stefan Mayer das 0:2 folgen, nachdem Simon Lösch ihn bedient hatte. Top-Torjäger Kohnle war dann erneut zur Stelle und köpfte in der 26. Minute zum 0:3 ein, nachdem Leonard Lechner die Flanke geschlagen hatte. In der zweiten Halbzeit zeigte Mayer seine Klasse und traf in der 60. Minute zum 0:4, erneut vorbereitet von Kohnle. Den Schlusspunkt setzte Mayer in der 76. Minute mit seinem dritten Tor, das er nach einer weiteren Vorlage von Kohnle erzielte.Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 100 Im Wörnitzstadion trennten sich der SV Holzkirchen und der TSV Oettingen 1:1. Die Oettinger gingen durch ein Tor von Vincent Käser in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Holzkirchen kämpfte sich zurück und profitierte in der 61. Minute von einer missglückten Aktion von Lukas Wunderle, der den Ball zum 1:1 ins eigene Netz lenkte. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb es am Ende beim Unentschieden.Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 100



Im Stadion TSV Wemding fand ein spannendes Kreisliga-Duell zwischen der SG Wemding/Wolferstadt und dem SSV Höchstädt statt. Julian Hönle brachte die Heimelf in der 24. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Sandro Morena in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Franc Bytyqi für Höchstädt in der 45. Minute aus. Doch Hönle war wieder zur Stelle: In der 73. Minute traf er erneut, diesmal nach einer Flanke von Cedric Schweiger, und sicherte seinen Mannschaft den 2:1-Sieg vor 70 Zuschauern.Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 70



Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 300 Der TSV Monheim bleibt auf Erfolgskurs und setzte sich auch gegen die SG Buchdorf/Daiting mit 2:1 durch. Die SG ging zunächst Führung: In der 14. Minute traf Andreas Maier nach einer Vorlage von Konstantin Holzmann zum 0:1. Doch der TSV Monheim glich kurz vor der Halbzeit aus. Philipp Jähnel verwertete in der 39. Minute eine Vorlage von Florian Pfefferer zum 1:1. Nach der Pause drehte Monheim das Spiel endgültig: Lukas Felbinger sorgte in der 57. Minute, nach einem Pass von Edison Leon Lapo, für den 2:1-Sieg.Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 300



Schiedsrichter: Salomon Stengel (Berolzheim) - Zuschauer: 90 Im Burschelstadion erlebten die Fans ein torreiches Spiel, in dem der TSV Hainsfarth den FC Mertingen mit 6:1 besiegte. Elias Leberle eröffnete in der ersten Minute das Schützenfest, gefolgt von einem Elfmeter von Florian Angerer in der 11. Minute. Leberle erhöhte kurz darauf zum 3:0, bevor Nico Leister und Luca Stropek das Ergebnis auf 5:0 steigerten. David Beck verwandelte ebenfalls einen Elfmeter zum 6:0. In der 71. Minute erzielte Patrick Gaugenrieder den Ehrentreffer für Mertingen.Schiedsrichter: Salomon Stengel (Berolzheim) - Zuschauer: 90

Im Nachholspiel musste sich der TSV Möttingen der SSV Höchstädt mit 0:2 geschlagen geben. In diesem Kellerduell brachte Patrick Wanek die Rothosen in der 38. Minute auf Kurs, als er nach einer Vorlage von Mihael Zecevic zum 0:1 traf. In der 64. Minute erhielt Max Hagel eine Zeitstrafe, die prompt Folgen hatte. Höchstädt nutzte die Überzahl durch Franc Bytyqi in der 72. Minute zum 2:0. Die Vorarbeit dazu kam von Jannis Weißbecker.

