Der Spitzenreiter ist zu stark für Materborn Der Neuling in der Fußball-Landesliga der Frauen verliert 0:5. Die Negativserie des SV Rees dauert an.

Der Spitzenreiter war in der Landesliga der Frauen wie erwartet wieder eine Nummer zu groß für Siegfried Materborn. Der Neuling hatte in der Heimpartie gegen die DJK Blau-Weiß Mintard mit 0:5 (0:4) das Nachsehen – schon im Hinspiel hatte es eine 0:5-Niederlage gegen das Ausnahmeteam der Liga gegeben.

Der ersatzgeschwächte SV Rees musste in der Frauen-Landesliga eine 0:2 (0:0)-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht SuS Niederbonsfeld hinnehmen und ist endgültig im Abstiegskampf angekommen. Der Vorsprung vor dem einzigen Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte. Die Mannschaft ist mittlerweile seit sieben Spielen, in denen sie nur zwei Zähler holte, ohne Sieg.

„Die DJK Mintard ist mit Abstand die stärkste Mannschaft in unserer Gruppe. Das beweist nicht zuletzt die Tatsache, dass sie in zwölf Spielen erst zwei Gegentreffer kassiert hat“, sagte Denis Hillmanns, Trainer von Siegfried Materborn. Er war mit dem Auftritt seines Teams, das weiter auf Rang vier liegt, nicht unzufrieden. „Wir haben uns gut verkauft, mehr war gegen diesen übermächtigen Gegner einfach nicht drin“, so Hillmanns. Ein Sonderlob hatte der Materborner Trainer für die erst 16-jährige Torhüterin Elvira Theelen parat. „Sie hat eine tolle Leistung gezeigt und eine zweistellige Niederlage verhindert.“

„Wir sind aufgrund unserer langen Verletztenliste derzeit nicht konkurrenzfähig. Es ist gut, dass wir jetzt in die Winterpause gehen. Ich hoffe, dass anschließend vier derzeit verletzte Spielerinnen wieder zur Verfügung stehen werden“, sagte der Reeser Trainer Uwe Landman. Sein Team gestaltete die Partie in Niederbonsfeld in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen. Nach der Pause wurde der Gegner stärker. Er machte seinen Sieg mit Toren in der 73. und 75. Minute perfekt.