Der Spitzenreiter gastiert am Freitag beim ETB Essen

ETB SW Essen hat Spitzenreiter Ratingen 04/19 zu Gast – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich auf die bereits am Freitag stattfindende Partie gegen Ratingen 04/19, den Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Am Tag der Arbeit wartet gegen den Ligaprimus bestimmt eine ganze Menge Arbeit auf die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel. Natürlich will die Uhlenkrug-Elf - nach dem überraschenden 4:2-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten VfB Hilden - auch gegen den Ersten punkten. Das Spiel wird um 15 Uhr im Stadion Uhlenkrug angepfiffen.

Ratingen 04/19 spielt eine sehr starke Saison und liegt schon lange an der Tabellenspitze der Oberliga

Niederrhein. 57 Zähler konnte die Mannschaft in 29 Meisterschaftsspielen sammeln. In den bisher 14

absolvierten Auswärtsspielen mussten die Ratinger nur zwei Niederlagen einstecken. Acht Mal gingen

sie in der Fremde sogar als Sieger vom Platz. Ein besonderes Augenmerk muss die ETB-Abwehr auf

Routinier Sven Kreyer und Mittelfeldspieler Emre Demircan legen. Kreyer konnte bisher 14 Saisontore

erzielen, während Demircan sogar 16 Mal erfolgreich war.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Trainiert wird Ratingen von Damian Apfeld, der bei den „Schwatten“ bestens bekannt ist. In der Saison

2016/17 und von 2022 bis 2024 war er Cheftrainer beim ETB. Am Freitag gibt es für die Schwarz-Weißen ein Wiedersehen mit vielen Akteuren, die in der Vorsaison noch am Uhlenkrug tätig waren: Auf

dem Spielfeld treffen die Hausherren auf ihre Ex-Spieler Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz und

Almedin Gusic. Neben dem Platz sehen sie Damian Apfeld und Co-Trainer Maximilian Klink wieder.