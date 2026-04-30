Der Spitzenreiter gastiert am Freitag beim ETB Essen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich auf die bereits am Freitag stattfindende Partie gegen Ratingen
04/19, den Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Am Tag der Arbeit wartet gegen den Ligaprimus
bestimmt eine ganze Menge Arbeit auf die Mannschaft des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn
Matzel. Natürlich will die Uhlenkrug-Elf - nach dem überraschenden 4:2-Auswärtssieg beim
Tabellenzweiten VfB Hilden - auch gegen den Ersten punkten. Das Spiel wird um 15 Uhr im Stadion
Uhlenkrug angepfiffen.
Ratingen 04/19 spielt eine sehr starke Saison und liegt schon lange an der Tabellenspitze der Oberliga
Niederrhein. 57 Zähler konnte die Mannschaft in 29 Meisterschaftsspielen sammeln. In den bisher 14
absolvierten Auswärtsspielen mussten die Ratinger nur zwei Niederlagen einstecken. Acht Mal gingen
sie in der Fremde sogar als Sieger vom Platz. Ein besonderes Augenmerk muss die ETB-Abwehr auf
Routinier Sven Kreyer und Mittelfeldspieler Emre Demircan legen. Kreyer konnte bisher 14 Saisontore
erzielen, während Demircan sogar 16 Mal erfolgreich war.
Trainiert wird Ratingen von Damian Apfeld, der bei den „Schwatten“ bestens bekannt ist. In der Saison
2016/17 und von 2022 bis 2024 war er Cheftrainer beim ETB. Am Freitag gibt es für die Schwarz-Weißen ein Wiedersehen mit vielen Akteuren, die in der Vorsaison noch am Uhlenkrug tätig waren: Auf
dem Spielfeld treffen die Hausherren auf ihre Ex-Spieler Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz und
Almedin Gusic. Neben dem Platz sehen sie Damian Apfeld und Co-Trainer Maximilian Klink wieder.
ETB-Coach Björn Matzel sagt zum Topspiel gegen den Spitzenreiter: „Ratingen besitzt die beste
Offensive der Liga und hat eine brutale Hinrunde gespielt. In der Rückrunde ist es zu einem Dreikampf
an der Tabellenspitze geworden. Sie stehen jetzt auch ein bisschen unter Druck. Mit Ratingen kommt
ein richtiges Brett auf uns zu, trotzdem wollen wir gegen sie unsere Heimbilanz verbessern, die noch
ausbaufähig ist. Wir müssen aber wieder richtig gut aufpassen. Nach dem Auswärtssieg am Sonntag
wollen wir am Freitag gegen Ratingen wieder an die Tugenden anknüpfen, die uns in Hilden
ausgemacht haben. Dafür werden wir alles tun.“