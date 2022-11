Der Spitzenreiter erwartet den Verfolger SV Vorwärts Nordhorn zu Gast beim SV Bad Bentheim

🇮🇩 #svberste empfängt SV Vorwärts Nordhorn zum absoluten Spitzenspiel 🔥

Oder anders gesagt:

Erster gegen Zweiter, 22 Spiele ungeschlagen gegen 14 Spiele ungeschlagen, Beste Offensive gegen beste Defensive. Man kann viele weitere 🔝 Topfakten und Superlative finden. Es ist einfach das absolute Topspiel der bisherigen Saison, was am Sonntag im Stadion an der Maate auf uns wartet.

Unser Team ist seit dem 7. Spieltag ununterbrochener Spitzenreiter und wird seit Wochen scharf verfolgt vom SV Vorwärts Nordhorn, die, mit dem Sieg (3:2) am Mittwoch im Nachholspiel beim SC Spelle-Venhaus U23, nun auf einen Punkt an unsere Mannschaft herangerückt ist.

„Sie spielen guten Fußball und haben tolle junge Spieler im Kader“ äußert sich Spielertrainer Jörg Husmann im Vorfeld der Partie zu Vorwärts, der ebenso findet, dass sein Team nicht den großen Druck hat.

Aber eben ohne diesen Druck hat unser Team bisher geliefert. Woche für Woche. Und dennoch kommt jetzt ein richtiger Gradmesser, auf den sich die Große Maate freuen darf!

Dieses Spitzenspiel 🔝 hat sich das Team unseres Kapitäns Simon Kotte absolut verdient, der ja schon am Rande der Aktion „Erste trainiert Jugend“ unter Woche auf eine volle Große Maate und viel Unterstützung hoffte!

Seitenblick: DERBY 🔥 Heute!

SV Bad Bentheim AH - FC Schüttorf 09 e.V. AH

🗓 Matchday, 19:30 Uhr

Quelle: Facebook SV Bad Bentheim