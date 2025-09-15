"Der Spielverlauf macht es ärgerlich" - Remis im kleinen Derby

Die erste Halbzeit verlief weitgehend unspektakulär. „Das war relativ chancenarm. Bevern hat sich sehr kompakt präsentiert, war defensiv gut strukturiert und hat uns das Spiel machen lassen“, so Hinrichs. Mühlen hatte zwar mehr Ballbesitz, war im letzten Drittel aber zu ungenau und zu hektisch, sodass es torlos in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel kam Mühlen jedoch mit Schwung aus der Kabine. Zunächst scheiterte Deniz Ogur in der 50. Minute noch an Beverns Keeper Gerrit Frohn, wenig später erzielte Benjamin Willenbrink die verdiente Führung, als er nach einem abgewehrten Abschluss im zweiten Versuch traf (56.). „Wir hatten dann eine sehr, sehr gute Phase, waren dominierend und hatten einige weitere richtig gute Chancen“, erklärte Hinrichs. Mehrfach lag das 2:0 in der Luft, doch Mühlen ließ beste Möglichkeiten liegen – erneut war es Willenbrink, der zweimal am starken Frohn scheiterte.

Diese Nachlässigkeit rächte sich. „In den letzten zehn, 15 Minuten hat man schon das Gefühl gehabt, dass die Jungs ein bisschen Angst davor hatten, etwas zu verlieren“, haderte Hinrichs. Bevern wechselte offensiv, erhöhte den Druck – und wurde belohnt: Jan Kalvelage nutzte eine Unordnung in der Mühlener Defensive und erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich (87.).

Am Ende blieb für die Gastgeber nur ein Zähler. „Grundsätzlich ist ein Punkt gegen Bevern in Ordnung und für die Tabelle positiv. Nur der Spielverlauf macht es heute ein bisschen ärgerlich“, bilanzierte Hinrichs. Die Grün-Weißen bleiben auf Rang eins, konnten den Abstand allerdings nicht aufbauen. Bevern steht auf Rang vier.