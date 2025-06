Der Spieltag kompakt: FC Brigachtal macht die Meisterschaft perfekt

Die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, ist entschieden. Der FC Brigachtal steigt direkt in die Bezirksliga auf. Die SG Riedböhringen/Fützen geht in die Aufstiegsspiele.



SV Titisee – FC Brigachtal 1:4 (1:2). Mit diesem Sieg konnte der FC Brigachtal bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft perfekt machen. Leon Ratzer traf bereits nach drei Minuten zum 0:1. In der 21. Minute vermochte Fabian Reser nachzulegen. Joseph Okello Maurice ließ Titisee dann wieder hoffen. Die Gastgeber hatten nun ihre stärkste Phase, versäumten es aber, den Ausgleich zu erzielen. In der zweiten Halbzeit war Brigachtal dann klar überlegen. Dennis Kleiser schoss zur 3:1-Gästeführung ein (65.). Sascha Mager gelang in der 69. Minute das 4:1. Nach Spielschluss brachen bei den Gästen alle Dämme, sie feierten intensiv die Meisterschaft. "In der ersten Halbzeit hat es uns Titisee schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Von den bisherigen 25 Spieltagen waren wir 18 auf dem ersten Platz. Wir haben in der Rückrunde alle Duelle gegen die direkten Konkurrenten gewonnen. Wir haben uns sportlich die Meisterschaft verdient", jubelte Coach Daniel Wehrle.