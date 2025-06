Der Spieltag kompakt: Der SV Aasen ist quasi Meister

VfB Villingen – SV Hinterzarten 2:1 (2:0). In der 26. Minute zog VfB-Spielertrainer Adem Sari auf und davon. Er traf mit seinem Schuss Manuel Birkle von dem der Ball in den eigenen SV-Kasten sprang, es hieß 1:0 für Villingen. Finn Fähling markierte in der 38. Minute nach einem Konter das 2:0. In der zweiten Halbzeit stand der stark ersatzgeschwächt angetretene VfB tief und ließ Hinterzarten kaum Chancen. In der 86. Minute brachte Kevin Steiert Hinterzarten mit seinem Tor noch einmal Hoffnung. Doch der Treffer fiel zu spät, der Ausgleich gelang nicht mehr. VfB-Spielertrainer Adem Sari sagte: " Wir haben es gut gemacht, den Ball schön laufen lassen. Wir haben dem Gegner nicht viel zugelassen. Wir freuen uns, dass wir nun zwei Wochen vor Saisonende auch rechnerisch den Klassenerhalt sicher haben."

