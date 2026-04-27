Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 in Zahlen Überraschung in Rautheim, Torfestival in Hondelage: Der 25. Spieltag im Überblick von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hatte alles zu bieten: einen überraschenden Kantersieg gegen den Titelanwärter aus Wendezelle, Offensivfeuerwerke auf mehreren Plätzen und neue Bewegung im oberen Tabellendrittel.

35 Die Zuschauer bekamen am 25. Spieltag reichlich Unterhaltung geboten. In den sieben ausgetragenen Begegnungen fielen insgesamt 35 Tore. Das entspricht exakt fünf Treffern pro Partie – ein starker Wert, der die Offensivlust vieler Teams unterstreicht. Vor allem in Hondelage, Lamme und Braunschweig wurde es torreich. 4:0 Der höchste Sieg des Wochenendes gelang gleich drei Mannschaften mit vier Toren Differenz. Zum einen setzte sich der FC SF Rautheim sensationell mit 4:0 gegen den bisherigen Serienkandidaten TSV Wendezelle durch. Salgmann brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Rautheim im zweiten Durchgang konsequent nachlegte.

Zum anderen feierte auch der TSV Germania Lamme einen klaren 5:1-Heimsieg gegen den FC Wenden und der MTV Hondelage setzte sich mit 6:2 gegen den VfB Peine durch. 4 Nach dem Ende der Wendezeller Erfolgsserie übernimmt nun TSV Germania Lamme die Spitzenposition in dieser Kategorie. Die Mannschaft ist aktuell seit vier Spielen in Folge ungeschlagen. Zuletzt gelangen Lamme dabei gleich mehrere überzeugende Siege, darunter ein 5:1 gegen Wenden sowie Auswärtserfolge in Peine, Lauingen-Bornum und Groß Lafferde. Die Mannschaft arbeitet sich damit weiter nach oben und hat sich inzwischen auf Rang drei vorgeschoben.