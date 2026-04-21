Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 in Zahlen Rumpfspieltag mit klaren Trends: Wendezelle marschiert weiter, späte Entscheidung in Schwicheldt von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Wegen kurzfristiger Absagen war der 24. Spieltag deutlich ausgedünnt – sportlich lieferte er dennoch klare Aussagen. Vor allem Wendezelle bleibt das Team der Stunde, während es mehrere enge und effiziente Auftritte gab.

11 Der 24. Spieltag stand unter besonderen Vorzeichen: Gleich zwei Partien mussten kurzfristig abgesagt werden, sodass nur vier Begegnungen stattfanden. In diesen Spielen fielen insgesamt 11 Tore – ein solider Schnitt von knapp fast drei Treffern pro Partie. 3:0 Den höchsten Sieg des Wochenendes feierte der VfL Leiferde, der den BSC Acosta II deutlich mit 3:0 bezwang. Mit drei Toren Differenz war es der klarste Erfolg des Spieltags. Besonders auffällig: Doppeltorschütze Pospiech sorgte bereits kurz vor der Pause für die Vorentscheidung.

16 Der TSV Wendezelle bleibt weiterhin unaufhaltsam. Nach dem souveränen 2:0-Erfolg gegen den TSV Wipshausen ist das Team nun seit 16 Spielen in Folge ungeschlagen. Die Serie zieht sich mittlerweile über mehrere Monate und unterstreicht eindrucksvoll die Konstanz des Tabellenzweiten, der den Druck auf Spitzenreiter Lehndorf weiter erhöht. 2,36 Auch ohne eigenen Einsatz verteidigt der Lehndorfer TSV die Tabellenführung.

Mit 52 Punkten aus 22 Spielen liegt der Punkteschnitt weiterhin bei 2,36 Zählern pro Spiel. Allerdings rückt Wendezelle näher heran und hat zudem ein Spiel weniger absolviert – das Titelrennen spitzt sich damit weiter zu.